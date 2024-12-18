Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Suriye Hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye üzerinde temaslarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın (19 Aralık 2024) Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısına katılmak amacıyla Mısır'a gidecek.

ZİRVEYE SESLENİP İKİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine dair detayları ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu.

Altun'un paylaşımına göre, Cumhurbaşkanı "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek” temasıyla düzenlenecek zirveye seslenecek ve Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin özel oturuma katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11’inci Zirve Toplantısına iştirak etmek üzere 19 Aralık 2024 Perşembe günü Mısır’ı ziyaret edecektir.



Sayın Cumhurbaşkanımız "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 18, 2024

D-8 ZİRVESİNE HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

D-8 zirvesine katılacak ülkeler arasında Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi