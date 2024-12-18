Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Suriye Hamlesi

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11’inci Zirve Toplantısına katılmak üzere 19 Aralık 2024 Perşembe günü Mısır’ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaret kapsamında zirveye katılacak devlet başkanları ile Suriye ve Filistin meselelerine dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Suriye Hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye üzerinde temaslarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın (19 Aralık 2024) Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısına katılmak amacıyla Mısır'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Suriye Hamlesi - Resim : 1

ZİRVEYE SESLENİP İKİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine dair detayları ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu.

Altun'un paylaşımına göre, Cumhurbaşkanı "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek” temasıyla düzenlenecek zirveye seslenecek ve Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin özel oturuma katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla değerlendirmelerde bulunacak.

D-8 ZİRVESİNE HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

D-8 zirvesine katılacak ülkeler arasında Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan yer alıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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