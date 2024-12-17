Mansur Yavaş 'Haciz Kıskacı'nın Perde Arkasını Anlattı: 'SGK, ABB'nin Borç Ödeme Teklifini Kabul Etmedi'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP’li belediyeler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a verdiği 'silkeleyin' talimatı üzerine başlayan 'haciz' kıskacına ilişkin konuştu.

SGK borçlarına karşılık alacak ve teminat tekliflerinin reddedildiğini açıklayan Yavaş, "Bu konu gündeme gelir gelmez 650 milyon lirayı peşin ödedik Sosyal Güvenlik Kurumu’na. Yeni kararlar içinde kendilerine liste verdik. Dedik ki, 'Devlete şu şu gayrimenkullerimiz var, bunları size teminat olarak gösterelim.' Hayır, kabul etmediler, 'Üzerinde haciz var' diyorlar. Peki, 'Hacizsiz malımız var, bizim Çevre Bakanlığı’ndan alacağımız var, 1 milyar liraya yakın. Onu size aktaralım' dedik. 'Hayır, onu da istemeyiz' diyorlar. Yani kendi hükümetlerinin bakanlığından alacakları paraya dahi razı olmuyorlar. Buradan şu anlaşılıyor: Bunların para tahsil etmek gibi bir niyetleri yok. Üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekten başka hiçbir gayeleri yok" ifadelerini kullandı.

Halk TV'ye açıklamalarda bulunan ABB Başkanı Yavaş'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

'BELEDİYE TESLİM ALINDIĞINDA 2 MİLYAR 247 MİLYAR DOLAR BORÇ VARDI'

ABB Başkanı Yavaş'ın konuşmasında öne çıkanlar:

Göreve geldiği tarihte belediyeyi AKP'den 2 milyar dolar borçlu teslim aldıklarını hatırlatan Yavaş, "Biz belediyeyi teslim aldığımızda 8 Nisan itibariyle 2 milyar 247 milyon dolar ABB'nin borcu vardı. Bu borca bankalar dahil. ABB'nin sigorta borcu yoktu ancak belediyenin borcu vardı. 1 milyar 749 milyon 461 bin dolar borcu ödedik. Bütçe gelirlerimiz de yarı yarıya düştü. Kredi istedik kredi vermediler. Bir kamu bankasında 2 milyar lira paramız var olduğu halde para alamadık. Hizmetlerimiz engellenmek istedi.

'SADECE ANKARA'DA CUMHUR'DAN GEÇEN BORÇ 2 MİLYAR LİRA'

"2016 yılında Ankapark için çekilen paranın borcu 2019 Nisan tarihiyle ödemeye başlanması için anlaşma yapılmış. Biz borçlarımızı ödedik yoksa bir de faiz ödeyecektik. Şirketlere sigortalar nedeniyle 80 milyon dolar borcumuz arttı. Bunu da belediye meclisinde şeffaflıkla açıkladık. Sadece Ankara'da Cumhur İttifakından CHP'ye geçen belediyelerin borcu 2 milyar lira. Bunları silkelememişler. Ama bu borçları da CHP'ye yazıyorlar."

'BUNUN SONU TEK BAŞINA İKTİDARDIR'

Gerçek belediyeciliği CHP'nin yaptığının altını çizen Yavaş sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu konu gündeme gelir gelmez 6 milyon dolar SGK'ya ödeme yaptık. Onların derdi üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Daha önce de yaptılar, ne oldu? 31 Mart seçimlerinde CHP birinci parti çıktı. Bunun sonu tek başına iktidardır. Böyle yaparlarsa CHP hemen hemen bütün belediyeleri alacak. Vatandaşla şaka yapılmaz, alay edilmez. Hala anlayamadılar, biz gerçek belediyeciliği yaptık. Vatandaş bizim yaptıklarımızı anlamıyor mu? Vatandaş bunları cezalandıracak. Bir bankanın yaptığı zarar ile tüm belediyelerden alınacak para hemen hemen eşit. Tamamen bir algı operasyonu. Benim yönettiğim kentte kimse açlıktan ölemez, kimse soğuktan donamaz."

ERDOĞAN'IN 'SİLKELEYİN' TALİMATI

"Bu üslubu biz yıllardır duyuyoruz ve inşallah yakında tamamen bitecek. Türkiye bir hukuk devletidir ve bu herkes için eşit işlemeli bakanın yarın öbür gün diğer belediyeleri silkeleyip silkelemediği ortaya çıkacaktır. Halkı silkelemeye çalışıyorlar önceliğimiz her zaman Ankaralı vatandaşlarımız olacak."

Kaynak: Halk TV