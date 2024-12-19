Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantısı İçin Fas'a Gidiyor

CHP lider Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısına katılmak üzere yarın Fas’ın başkenti Rabat’a gidiyor. Konsey Toplantısı 21 Aralık Cuma günü yapılacak.

Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantısı İçin Fas'a Gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal'in altı ayda bir rutin olarak düzenlenen konsey toplantısına katılmak üzere Fas’a gidecek. Konsey toplantısı 21 Aralık Cuma günü, başkent Rabat’ta yapılacak.

Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantısı İçin Fas'a Gidiyor - Resim : 1

GÜNDEM SURİYE VE FİLİSTİN

CHP’ Lideri Özel’e Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan, eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak’tan oluşan CHP heyeti eşlik edecek.

Özel, 21 Aralık’ta konsey toplantısında katılımcılara hitap edecek. Özel’in burada Filistin’de barış mesajını yenilemesi ve Suriye’deki son gelişmelere ilişkin konuşması bekleniyor.

CHP Lideri Özel’in toplantıya katılan liderlerle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

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Kaynak: ANKA

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