Cumhurbaşkanı'ndan Dünyanın Takip Ettiği Zirvede 'Suriye' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'deki D-8 Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Suriye halkının savaş yorgunu ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var" dedi.

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Cumhurbaşkanı'ndan Dünyanın Takip Ettiği Zirvede 'Suriye' Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'deki D-8 Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamalarında, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere dikkat çekerken, Suriye'de son yaşananlara da değindi. Cumhurbaşkanı konuya ilişkin, "Filistin ve Lübnan'daki görüşlerimizi ikinci oturumda sizlerle ayrıca paylaşacağım. Suriye'deki gelişmeleri de Suriye halkının çıkarını önceleyen yaklaşımla takip ediyoruz. Suriye halkının savaş yorgunu ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var. Biz de Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz.

Tüm dini mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşayan, terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en temel isteğimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı'ndan Dünyanın Takip Ettiği Zirvede 'Suriye' Mesajı - Resim : 1

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınmanın ancak gençlerin ekonomiye azami iştirakiyle mümkün olabileceğini biliyoruz.

Ticaretten yatırıma kırsal kalkınmadan tarıma, turizmden enerji ve ulaştırmaya kadar kobileri bilgilendirici programlar düzenlenmesinde fayda vardır.

Teşkilatımız büyütmek suretiyle etki alanını daha da genişletmek için kapımızın açık olması gerekiyor. Bu noktada Endonezya Cumhurbaşkanımızın talebini ben de paylaşıyorum. Azerbaycan'ın teşkilatımıza üye olmasıyla bugün dünden daha güçlüyüz. Kardeş Azerbaycan'a D-8 ailemize hoş geldiniz diyorum.

Filistin ve Lübnan'daki görüşlerimizi ikinci oturumda sizlerle ayrıca paylaşacağım. Suriye'deki gelişmeleri de Suriye halkının çıkarını önceleyen yaklaşımla takip ediyoruz. Suriye halkının savaş yorgunu ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var. Biz de Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz.

Tüm dini mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşayan, terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en temel isteğimizdir.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
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