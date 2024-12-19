Ekrem İmamoğlu İktidara Rest Çekti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediyesi'nin 'Yuvamız Üsküdar' açılışında konuştu. CHP’li belediyelerin hesaplarına SGK borçları gerekçesiyle haciz ve bloke konulmasına tepki gösteren İmamoğlu iktidara rest çekerek, “Kreş ve yurt açmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu İktidara Rest Çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediyesi tarafından açılan ‘Yuvamız Üsküdar’ isimli kreşin açılışına katıldı.

İmamoğlu açılışta yaptığı konuşmada iktidarın SGK borçları gerekçesiyle CHP’li belediyelerin hesaplarına haciz ve bloke işlemleri uygulamasına tepki gösterdi.

“KREŞ VE YURT AÇMAYA DEVEM EDECEĞİZ”

İmamoğlu, SGK ve kreş engeline ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

"Çocukları iyi eğitilmiş bir ülke sarsılamaz. Kreş sayımız 160'a geldi. Canımız sıkan işler var, bütçemizi kısarak, kreş ve yurt açmaya devam edeceğiz. Bu adımları atan rakip bir belediye başkanı olsa onun yaptığından 2 tane fazla yaparım. Gidip, onunkini kapatmaya çalışmam. Allah yardımcıları olsun."

CHP’Lİ BELEDİYELERİN HESAPLARINA BLOKE

Sosyal Güvenlik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunan İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli Belediyelerine haciz uygulandığı ve hesaplarına bloke konulduğu iddia edildi.

Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli belediyeleri bu gelişmeleri doğrularken, İstanbul’a haciz konulduğu iddiaları belediye kaynakları tarafından yalanlanmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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