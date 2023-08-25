Özgür Özel harekete geçiyor: Önce vizyon belgesini sonra da adaylığını açıklayacak

CHP’de Özgür Özel 'değişimin adayı' olmaya hazırlanıyor: 'Önce vizyon belgesini, ardından adaylığını açıklayacak'

28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden sonra CHP’de değişim tartışmaları başladı. Tartışmanın fitilini seçimden bir gün sonra yaptığı açıklamayla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yaktı.

İmamoğlu, CHP’deki değişim süreci için farklı kesimlerle görüşmeler gerçekleştirdi ve kurduğu internet sitesiyle vatandaşların görüşlerini topladı. İBB Başkanı geçen haftalarda yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday olacağını duyurdu. İmamoğlu açıklamasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den de övgüyle bahsetti.

ÖZEL YOLA ÇIKIYOR: HAFTAYA VİZYON BELGESİNİ EYLÜL BAŞINDA ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Değişim tartışmasında gözlerin çevrildiği Özgür Özel de çalışmalarını son aşamaya getirdi. BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre; adaylık konusunda kesin kararlı olan Özel, vizyon belgesini gelecek hafta, adaylığını ise Eylül’ün ilk haftası kamuoyuna açıklamayı planlıyor.

CHP’DE DEĞİŞİM TARTIŞMALARI: GÜÇ DENGELERİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

İmamoğlu’nun da belediye başkan adaylığında karar kıldığı basın toplantısında da “CHP’nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi -ismi geçtiği için söylüyorum- Özgür Özel’dir” sözleri de Özel’e destek olarak yorumlanmıştı.

Değişim tartışmalarının ardından, Özel ile İmamoğlu’nun sık sık görüşmeler yaptığı ve birlikte hareket etme kararı aldığı biliniyor.

ADAYLIĞINI NEDEN ÖNCE AÇIKLAMADI GENEL MERKEZ NE DÜŞÜNÜYOR?

İmamoğlu’nun kararını açıklamasının ardından, Özel de sahada çalışmalarını yürütüyor. Özel’in şimdiye kadar adaylığını açıklamamasının nedeni olarak, ilçe kongrelerinin sonuçlarını görmek istemesine bağlanıyor.

Özel’e yakın kaynaklar şimdiye kadar adaylığını açıklamamasının nedeninin kararsızlık olmadığını belirterek kongre süreçlerine müdahale etmek istememesine ve kongrelerin karşılıklı kamplaşmaya dönüşmek istememesine bağlıyor.

CHP’de genel merkeze yakın olan veya adaylığına karşı çıkan kesimler, Özel’in kurultayda kazanma şansı olmadığını görmesi veya çok düşük oy düşük oy alma ihtimali durumunda adaylıktan vazgeçebileceğini savunuyor.

“HER KOŞULDA ADAY OLACAK”

Ancak yakın çevresine göre Özel, adaylık konusunda kesin kararlı ve şu anda yol haritası üzerinde çalışıyor.

Özel’e yakın kaynaklar, “Bize göre düşük oy alma ihtimali yok ama 100-200 oy alacak olsa bile adaylıkta kararlı. Çünkü kendisi de bu kadar ağır seçim yenilgisinin ardından, ‘CHP tek adayla kurultaya gitti, hiçbir değişim tartışması olmadı’ görüntüsünün tabanda duygusal kopuşu hızlandıracağını düşünüyor. O nedenle de kendisi her koşulda aday olacak” yorumunu yapıyor.

AÇIKLAMALAR NASIL OLACAK?

Özel’in vizyon belgesini nasıl açıklayacağına dair tartışmalar da devam ediyor. Sosyal medyadan kamuoyuna duyurulması görüşünün ağırlık kazandığı belirtiliyor.

Özel’in öncelikle vizyon belgesini açıklayarak, kamuoyunda tartışılmasını sağlamayı hedeflediğini belirten kaynaklar, Eylül’ün ilk haftası da adaylığını açıklamasının planlandığına işaret ediyor.

Özel’in adaylık açıklamasını nasıl ve nerede yapılacağı konusunda da çalışmalar sürüyor. Yakın ekibine göre Özel adaylık açıklamasını, henüz mekan ismi belli olmamakla birlikte kesinlikle “Genel merkez ve Meclis dışında” bir mekanda yapacak.

Adaylık açıklamasında kendisine destek veren ve Parti Meclisi’nde (PM) MYK’da yer vereceği “kadrosu” ile birlikte kameraların karşısına çıkmayı planladığı belirtilen Özel’in, parti kulislerinde dillendirilen “kadrosu yok, örgütte, tabanda desteği yok” eleştirilerine de yanıt vermeyi hedeflediği belirtiliyor.

İmamoğlu’nun destek vermesi beklenen Özel’e, seçimden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın kurmay ekibinde yer alan, ancak seçimden sonra “değişim” talebini dile getiren isimlerin yanı sıra, milletvekili grubu ve Parti Meclisi’nden, hatta MYK’da da destek verenler olduğu belirtiliyor.

Özel’in PM listesinde, kamuoyuna sızan İmamoğlu yapılan “Zoom toplantısında” katılanlara yer vermeyeceği, zaten bu isimlerin de listelerde yer alma gibi bir talebi bulunmadığı, değişimi desteklediğine işaret ediliyor.