Hakan Fidan, Zelenski ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Kiev'de bir araya geldi. Bakan Fidan ve Zelenskiy'nin bir araya geldiği ana ilişkin fotoğraflar yayımlandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’ya gitti. Fidan bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bakanımız Hakan Fidan Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi” denildi.
Kaynak: ANKA
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