Dağda dolaşırken görüntülenen çıplak adam ülkenin gündemine oturdu

Almanya’daki Harz Dağları’nda turistler tarafından görüntülenen gizemli çıplak adam şaşkınlık yarattı.

Bild gazetesi, görüntülerde adamın saç ve sakallarının uzadığını ve uzun süredir banyo yapmıyormuş gibi göründüğünü aktardı. Adamın fotoğrafını çeken dağcılardan Gina Weiss, Bild’e yaptığı açıklamada “Kum mağaralarına yaklaştığımızda kurt adamı gördük. Gözlerini dikip bize baktı ve hiçbir şey demedi. Tarih kitaplarındaki Taş Devri insanları gibi görünüyordu” dedi.

İLK DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Almanya’da dağlık ve ormanlık Blankenburg bölgesinde daha önce de tek başına yaşayan gizemli bir adam olduğuna dair haberler yapılmıştı. Yetkililer son yıllarda kurt postuyla ormanlarda dolaşan bir adam görüldüğüne dair birçok ihbar aldıklarını bildirdi.

Bölgede bazı barınaklara ve ateş yakma alanlarına da rastlanmıştı ama “kurt adam” hiç görüntülenmemişti.

Bölgedeki itfaiye yetkilisi Alexander Beck, “Bu adam kesinlikle dışarıda nasıl yaşayacağını ve değişen hava şartlarına nasıl uyum sağlayacağını biliyor” diye konuştu.

Yaklaşık üçte biri ormanlarla kaplı olan Almanya’da doğada tek başına yaşayan insanlarla ilgili efsaneler uzun yıllardır halk arasında yaygın.