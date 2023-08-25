Moskova Metrosu’nun yeni yer üstü hattı, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından açıldı

Dünyanın en eski ve önemli ulaşım ağları arasında sayılan Moskova Metrosu, küresel çapta da takip edilen şehir içi ulaşım projesi MCD’de (Moscow Central Diameters) önemli bir adım daha attı. Dairesel bir yapıda inşa edilen Moskova Metrosu'nun üçüncü bağlantı hattı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin'in de katılımıyla yapılan törenle, 17 Ağustos itibarıyla faaliyetlerine başladı. İlk iki bağlantı hattı 21 Kasım 2019’da devreye alınan yer üstü metrosu, o günden bu zaman kadar 600 milyondan fazla yolcu taşımıştı.

Yeni bağlantı hattı Kuzeybatı ve güneydoğuyu birbirine bağlayacak

Ülkede MCD-3 olarak anılan yeni yer üstü metro hattı, 85 kilometrelik uzunluğuyla kuzeybatı ve güneydoğu bölgelerine birbirine bağlıyor. Otuz sekiz istasyonla devreye alınan yer üstü metro hattına Mitkovo, Malino ve Rizhskaya istasyonlarının da eklenmesi için çalışmalar sürerken, MCD-3’ün şu anda Moskova’da 24 bölgeye ve Moskova çevresindeki dört bölgeye hizmet vererek 3,5 milyonluk bir nüfusa hitap ettiği biliniyor. 400 metre uzunluğunda bir tünel, çok sayıda büyük ölçekli yapı ve destekleyici altyapı içeren yeni bağlantı hattı, şehrin kalbinden geçen yeni bir yer altı caddesi işlevi üstlenecek.

Ulaşım kapasitesi iki katına çıkıyor

Big Circle Line, Moscow Central Circle (MCC) ve diğer ulaşım hizmetleri de dahil olmak üzere 21 transfer noktası sunan MCD-3 yer üstü metro hattının, 3 metro hattının yükünü %15’e kadar azaltması bekleniyor. Ülkede “mühendislik harikası” olarak değerlendirilen projenin, bölge karayollarında günlük 7 bine yakın araçlık trafiği azaltacağı, bu sayede yılda 36 bin tona kadar zararlı emisyonu engelleyeceği öngörülüyor.

Kuzeybatı-güneydoğu arasında seyahat eden yolcuları Kazansky ve Leningradsky istasyonlarını bağlantı olarak kullanma mecburiyetinden kurtaran MCD-3, günlük yolcu kapasitesini de 900 binden 1,9 milyona çıkararak ikiye katlayacak. Bu sayede yolcular yoğun saatlerde dahi ulaşım zorluğu yaşamayacak ve servis sıklığı da 1,5 kat artacak. Başka bir deyişle Moskova’da seyahat edenler, 5,5 dakikalık aralıklarda yeni bir hatta geçebilecek. Son olarak MCD-3, yolcular için ulaşım maliyetlerini 3,5 kata kadar düşürmeyi vaat ediyor.

Rusya’da raylı ulaşım hatları gelişmeyi sürdürüyor

MCD-3’ün açılışıyla demiryollarında modern ulaşım araçlarına geçiş konusunda da önemli bir mesafe kat eden Moskova Metrosu, 2024’e kadar uzun mesafeli banliyö bölgelerinin tamamında modern ve yenilenmiş demiryolu araçları kullanmayı öngörüyor. Moskova’da şehir içi ulaşımı iyileştirmeye yönelik yeni projeler üzerinde de çalışmalar sürüyor. MCD’nin dördüncü bağlantı hattının kısa bir süre sonra açılması beklenirken, gelecekte MCD-5’in devreye alınması, Moskova ile yakın şehirler arasındaki bağlantıların iyileştirilmesi planlanıyor.

MCD-3’ün de 17 Ağustos’ta yapılan açılışla eklendiği MCD projesi kapsamında inşa edilen MCD-1 ve MCD-2 ulaşım hatları, Moskova’nın 40’tan fazla bölgesine ulaşım sağlarken yakın şehirleri birbirine bağlayarak konforlu seyahat olanağı sunuyor.