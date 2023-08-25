BM yetkilisi Türk muhabirin sorusunu yanıtsız bıraktı

ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkez binasında, günlük basın toplantısı düzenleyen BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, Türk muhabirin sorusunu yanıtsız bıraktı.

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BM yetkilisi Türk muhabirin sorusunu yanıtsız bıraktı

Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY) ara bölgede gerçekleştirdiği ihlallere tepki vermezken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) insani projesi olan Pile-Yiğitler Yolu yapımına neden engel olmaya çalıştığına ve taraflara neden farklı muamele gösterildiğine açıklık getiremedi.

MUHABİRİN SORUSU KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Türk muhabir, günlük basın toplantısında BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino'ya, BM'nin ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (BMBG) Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile KKTC'nin eylemlerine neden farklı tepki verdiğini sordu.

BM yetkilisi Türk muhabirin sorusunu yanıtsız bıraktı - Resim : 1

SORUYU CEVAPLAYAMADI

Nino, "GKRY'nin 1996, 2003, 2004, 2012 ve hatta 2021'de bile ara bölgeyi ihlal ederek inşaat çalışması, askeri tahkimat ve hatta bir üniversite inşa ettiği görülüyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bunlardan bazılarının Türk tapulu arazilerden geçtiğini belirtti. Geçmişe ilişkin yaptığım araştırmada BM ya da BMBG'nin GKRY'nin eylemlerine ve projelerine karışmadığını ve kınamadığını görüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk tarafı, BMBG'nin durdurmaya çalıştığı Pile-Yiğitler Yolu projesinin bir insani proje olduğunu ve ulaşım için gerekli olduğunu dile getirdi. Bu nedenle iki tarafa açık bir şekilde farklı muamele gösterilmesini nasıl açıklıyorsunuz? Ayrıca BM ve BMBG'nin iki tarafa da eşit davranma zorunluluğu bulunmuyor mu?" sorusunu, yanında tüm dosyaların bulunmadığını ve daha detaylı bakması gerektiğini söyleyerek yanıtsız bıraktı.

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