Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi en yakın zamanda yapılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan - Putin görüşmesinin en kısa zamanda gerçekleşeceğini söyledi. Peskov, görüşmenin nerede ve ne zaman yapılacağı konusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti. TASS'a konuşan bir Türk yetkili görüşmenin 4 Eylül'de Soçi'de olacağını kaydetmişti.

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Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi en yakın zamanda yapılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin en kısa zamanda gerçekleşeceğini söyledi.

Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu görüşmenin yakında yapılacağına dair bir anlayış mevcut. Fakat bu tür ziyaretlerin açıklamalarını partner ülkelerle genelde senkronize ediyoruz. Görüşmenin kesin olarak ne zaman ve nerede yapılacağını en kısa sürede sizlere bildireceğiz. Görüşme halihazırda hazırlanıyor, çok yoğun bir şekilde hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRK KAYNAKLARI TARİH VERMİŞTİ

Dün Rus haber ajansı TASS'a konuşan bir Türk diplomatik kaynak, Erdoğan'ın muhtemelen 4 Eylül'de Soçi'de Putin'le görüşmeyi planladığını söyledi.

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PRIGOJIN'İN ÖLÜMÜ: VEFATINI DOĞRULAYAN İNCELEME HENÜZ HAZIR DEĞİL

Peskov ayrıca Wagner Başkanı Yevgeniy Prigojin'in hayatını kaybettiği uçak kazasına dair soruları da yanıtladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, genetik inceleme raporu da dahil Prigojin'in vefatını doğrulayan bilirkişi inceleme sonuçlarının henüz hazır olmadığını söyledi.

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Devlet Başkanı Putin'in de dünkü açıklamasına bunu belirttiğini anımsatan Peskov, resmi sonuçlar elde edildiğinde yayınlanacağını ifade etti.

Peskov, Putin'in Prigojin'in cenaze törenine katılıp katılmayacağının sorulması üzerine de, bilirkişi incelemesi ile soruşturmanın ne kadar süreceğini bilmediklerini için bu konuda bir şey söylemenin henüz erken olduğunu kaydetti. Putin'in şu anda son derece yoğun bir programı bulunduğunun altını çizdi.

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"KREMLİN'İN DAHLİ OLDUĞU YALAN"

Kremlin'in Prigojin'in öldüğü uçak kazasında dahli olabileceğine dair iddiaları da değerlendiren Peskov, bu iddiaların Batı'daki bilindik bir basın havuzundan çıktığının altını çizerek "Tüm bunlar kesinlikle yalan. Bu konuyu haberleştirirken elbette sadece gerçeklerin esas alınması gerekir" dedi.

PUTİN G20 ZİRVESİNE GİTMEYECEK

Bu arada Kremlin Sözcüsü, Putin'in 9-10 Eylül'de yapılacak G20 Zirvesi için Hindistan'a gitmeyeceğini söyledi.

Peskov, Rusya liderinin zirveye katılım formatının daha sonra netleştirileceğini ekledi.

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