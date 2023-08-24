Putin sessizliğini bozdu: Prigojin’in ölümü sonrası ilk mesaj

Haziran ayında darbe girişiminde bulunan paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, geçtiğimiz günlerde içinde bulunduğu uçağın Tver'de düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Tver'de düşen özel jette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Rusya Devlet Başkanı Putin, Prigojin için de ilk kez konuştu.

Putin, “Kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı” dedi.

Putin, ayrıca “Soruşturma Komitesi Tver'deki uçak kazasına ilişkin ön soruşturma başlattı, sonuna kadar gidilecek” ifadelerini kullandı.