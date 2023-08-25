Atatürk'e hakaret etmiş Fethullah Gülen'i övmüştü: Fatih Tezcan, tahliye oldu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Fatih Tezcan, tahliye edildiğini açıkladı.

1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Fatih Tezcan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

‘Atatürk’e hakaret’ suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası aldıktan sonra cezaevine gönderilen Tezcan, tahliyesini “Yargıdaki FETÖ-Muhalifler Çetesi 2023’te bile nasıl kumpaslar kuruyor, hangi insanları haksız yere neden ve nasıl hapislerde tutuyorlar, nasıl içeride tutup dışarıda haysiyetlerimize saldırıyorlar, Türkiye en somut hâliyle öğrensin. Cezaevindeki günlerimi yazacağım kitapta isim isim, dosya dosya, konu konu ifşa olacaklar, o ayrı ama buradan da ben ve avukatlarım aracılığıyla açıklamalarımız olacak” sözleriyle duyurdu.

2013 yılında FETÖ lideri Fethullah Gülen’i öven Tezcan şunları ifade etti:

Esselamualeykum!

Aranızdayım…

Elhamdulillah…

Korkunç bir çeteleşmeye rağmen ve belki de bir süre için daha, hürriyetime kavuştum. 22 Ağustos 2023’te denetimli serbestliğe başladım, süreci daha sonra paylaşacağız.

Bu 1 senelik imtihanı aşmamda en büyük destekçim olan Yoldaşım, İncim, Eşim Merve Tezcan Hanımefendi’ye, FETÖ’nün Kriptoları ve işbirlikçi Muhalifleri kullanarak uyguladığı Örgüt Hukuku’na karşı Devlet Hukuku’nu savunan @avSinanPak’a ve diğer avukatımlarıma, Medyada ve Sosyal Medyada #FatihTezcanaÖzgürlük diye haykıran her kesimden vicdan sahiplerine ve ısrarla Adalet isteyen kardeşlerime, yoldaşlarıma, FETÖ ve Fondaşları tarafından cezalandırılacaklarını bildikleri halde Devlet Adamlığından ve Adaletten taviz vermeyen tüm yetkililere minnettarım, hepsine tek tek çok duâ ve teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle dün akşam yedikleri son darbeden sonra “Fatih Tezcan nasıl serbest kaldı?” diye cinnet geçiren, Pensilvanya’daki örgüt liderine verecekleri hesabın korkusuna düşen, FETÖ-Paralel Devlet Yapılanması ve bunların Sosyal Medya’daki ve Siyasetteki işbirlikçileri lütfen hızlıca tepki gösterip kendilerini açık etsinler ki, biz de bu kadroların tetikçilerinin mahkemelerde hâkim kisvesiyle nasıl Hukuk Katliamları yaptıklarını fâş edelim, Yargıdaki FETÖ-Muhalifler Çetesi 2023’te bile nasıl kumpaslar kuruyor, hangi insanları haksız yere neden ve nasıl hapislerde tutuyorlar, nasıl içeride tutup dışarıda haysiyetlerimize saldırıyorlar, Türkiye en somut hâliyle öğrensin. Cezaevindeki günlerimi yazacağım kitapta isim isim, dosya dosya, konu konu ifşa olacaklar, o ayrı ama buradan da ben ve avukatlarım aracılığıyla açıklamalarımız olacak.

Ve… mâlum yeni çıktım, Fatihler Medya ve Eğitim Merkezi’ni faaliyete almaktan 9 çocuğumla ve âilemle ilgilenmeye, sizin istediğiniz isimleri çağıracağımız program ve seminerlerden, yazdığım ve yayınlamam gereken kitaplarıma, kronik rahatsızlıklarımın tedavilerinden devam eden hukuk mücadelemize kadar bir büyük yoğunlukla karşı karşıyayım, bir süre, telefonda ve sosyal medyada olamayacağım, bunun için anlayışınızı istirham ediyorum. Hepinizi çok seviyorum ve çok özledim.

Bir kaç aya kadar yüzyüze de görüşeceğiz inşaallah. Uyarıyorum: Zamanı gelince hangi taktiklerle, neler yaptıklarını, işlerin arka planını, TCK, CMUK, 7242, Çift Mükerrir, Hukukun üstünlüğü, bunları nasıl yeri gelince kullanıp sömürüp paramparça ettiklerini yeri gelince hiçe saydıklarını, tüm stratejilerini anlatacağım ki 1 söylerken/yazarken 1 değil, 100 kez düşünün, yanmayın.) Lütfen sosyal medyada sâkin olun çünkü kara listeleri ve işleyen korkunç bir sistemleri var ve [trol-tahrikçi-ihbarcı-siyasetçi-avukat-savcı-hâkim] silsilesiyle çatır çatır Vatansever yatırıyorlar, Mücadeleden adam eksiltiyorlar, bizi bölmeye, birbirimize düşürmeye çalışıyorlar.

Anlatırım.

Aranızdayım.

Elhamdulillah.

Hayırlı Cumalar.