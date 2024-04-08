Özgür Özel, gelecekteki cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı: İmamoğlu veya Yavaş'tan biri...

CHP Lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan birinin gelecekteki cumhurbaşkanı adayları olduğunu söyledi.

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Özgür Özel, gelecekteki cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı: İmamoğlu veya Yavaş'tan biri...

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sabah Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde birinci çıkan CHP, 34 il kazandı ve ülke genelinde yüzde 37.77 oy alarak birinci parti oldu.

Seçimin ardından Sabah'ın sorularını yanıtlayan Özel, gelecekti cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı.

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Futbol üzerinden bir örneklem yapan Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan birinin gelecekte cumhurbaşkanı olabileceğini söyledi.

Özel şunları söyledi:

"Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Teknik direktör, ‘Penaltıyı ben atacağım’ demez. En formda oyuncusuna attırır. Günü geldiğinde arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Özgür Özel Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Sabah Gazetesi
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