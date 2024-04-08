Tolga Akalın, İYİ Parti'nin başına geçerse yapacağı ilk işi açıkladı: Hepsinin kapısını çalacağım

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın, genel başkan seçilirse partiden ayrılan birçok kişinin kapısını çalacağını söyledi.

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İYİ Parti 27 Nisan’da seçimli Olağanüstü Kurultay yapacak.

31 Mart Yerel Seçimlerine müstakil giren ve umduğunu bulamayan İYİ Parti, ülke genelinde % 3.77 oranında oy alarak büyük bir düşüş yaşamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da genel başkanlık için aday olmayacağını açıkladı.

Akşener'in açıklamasından önce başkan adaylığını açıklayan Tolga Akalın, açıklamalarda bulundu.

Ayrılan isimlerin partide kalması gerektiğini söyleyen Akalın, eğer seçilirse Özdağ dahil birçok ismin kapısını çalacağını söyledi.

Akalın şunları söyledi:

“Biz Ümit Özdağ’ı, Yavuz Ağıralioğlu’nu muhafaza edebilmeliydik. Biz Durmuş Yılmaz’ı muhafaza edebilmeliydik. Çok insan var şimdi teker teker saymayayım. Biz mutlaka ama mutlaka Bilge Yılmaz’ı muhafaza etmeliyiz. Çok iyi bir akademik kariyere sahip. Genel başkan olduğumda her birinin kapısını çalacağım.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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