Sabah gazetesi Erdoğan'ı terk etti

Yandaş basında şok gelişme.... Berat Albayrak'ın ağabeyi olan Turkuvaz Medya Grubu'nun CEO'su Serhat Albayrak'a bağlı olan Sabah gazetesi seçimlerde birinci parti olarak çıkan CHP'yi manşete taşıdı, Özgür Özel ile röportaj yaptı.

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Sabah gazetesi Erdoğan'ı terk etti

GERÇEK GÜNDEM- 31 Mart yerel seçimlerinde birçok belediyeyi kazanarak AKP'ye büyük bir hezimet yaşatan ve 1977 yılından beri ilk kez birinci parti olan CHP'deki bu başarı konulmaya devam ederken AKP de kendi içinde kaynıyor.

Seçimlerde ikinci parti olarak çıkan AKP'de kavgalar da yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarla gün yüzüne çıkarken medya dünyasında çok dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'na, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik çok sert haberler ve manşetler atan yandaş Turkuvaz medya grubu içinde yer alan Sabah gazetesi bugün sürpriz bir manşetle çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyi olan Turkuvaz Medya Grubu'nun CEO'su Serhat Albayrak'a bağlı olan Sabah gazetesi seçimlerde birinci parti olarak çıkan CHP'yi manşete taşıdı.

Sabah gazetesi Erdoğan'ı terk etti - Resim : 1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sabah gazetesine röportaj verdi.

Gazetenin yazarlarından Yavuz Donat'ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu isteyeceğim. Nereye randevu verirse orada görüşeceğim." diye konuştu.

Özel'in söz konusu açıklamalarının "Makama saygından asla taviz yok" başlığıyla gazetenin manşetinde yer alması ise dikkatleri çekti.

Özgür Özel ve CHP ile ilgili Sabah gazetesinin bu olumlu manşeti kafaları karıştırırken akıllara Sabah gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı terk ettiği yorumları yapıldı! Bu manşetle birlikte gazetenin ana sayfasında ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olmaması gözlerden kaçmadı.

Özel, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimleri aday göstereceği konusunda Sabah yazarına tüyo verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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