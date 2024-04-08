MHP'li Durgun "Gazze için yola revan" olacaktı: İsrailli şirketin ortağı çıkınca "milli görev" deyip ticaretini savundu

İsrail'in Filistin'e yönelik katliamları sürerken, Türkiye'de ve dünyada İsrail karşıtı tepkiler artıyor.

AKP-MHP iktidarı, İsrail'i kınasa da ticaretini sürdürüyor ve bu durum halk tarafından protesto ediliyor.

Geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'ne çıkan "Filistin İçin Bin Genç" grubu, "İsrail ile Ticarete dur de" şiarıyla eylem yaptığı için işkenceye varan yöntemlerle gözaltına alındı.

Gençler, gazeteci Metin Cihan'ın ortaya çıkardığı bilgiler ışığında görüldüğü üzere, İsrail ile ilişkilerin sürmesine öfkeli.

Metin Cihan, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun’un Agrosel Tarım firması'nın, İsrail’in dev tarım şirketi Haifa ile ortak belgeleriyle açıklamıştı.

Durgun, geçmişte "Gazze için yola revan olmazsam namerdim" derken, şirketinin İsrail ile olan ilişkisi ortaya çıkınca, kendisini savundu.

Haifa ile olan ticaretini ‘milli görev’ diye savunan Durgun, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Agrosel Tarım firması olarak kuruluşumuzdan bu yana (2002) yerli ya da ithal TOHUM ticareti yapmadık. Agrosel Tarım firması olarak gübre üretimi ve ürettiğimiz gübrelerinin yurtiçi ve gerekse yurtdışı pazarlarına satışını gerçekleştirmekteyiz. Gübrenin üretilebilmesi için gerekli olan hammadde maalesef ülkemizde bulunmamaktadır. Tarım Bakanlığımızın resmi bilgilendirmesinden de kontrol edildiğinde görülecektir ki; gübrenin hammaddesi olan, Azot (N), Fosfor ( P ) ve Potasyum (K) kaynaklarının neredeyse tamamına yakını (% 90 ) dünyanın farklı ülkelerinden ithal edilmektedir.

'TÜRK ÇİFTÇİSİNİN DÜNYA KALİTE STANDARTLARINI YAKALAYABİLMESİ İÇİN...'

Bahse konu Haifa firması, dünyanın sayılı gübre hammadde üreticisi ve tedarikçisi bir firmadır. TOHUM firması değildir. Ayrıca ülkemizde genel müdürlükleri bulunmakla birlikte, genel müdürlüklerine bağlı, ülkemizin farklı coğrafyalarında yüzlerce müşterisi vardır. Bitkisel üretimin devamlılığı için elzem olan gübre ve bitki besleme ürünlerinin, Türk çiftçisi ile buluşabilmesi için gübre hammaddesi olan azot fosfor ve potasyumun ithal edilmesi veya ithalatçıdan tedarik edilmesi ihtiyaçtır. Türk tarımının gelişimi ve Türk çiftçisinin dünya kalite standartlarını yakalayabilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü teknoloji, gübre, ilaç, tarım makinaları vb. ihtiyaçlarının karşılanması milli bir görevdir."

Kaynak: Gerçek Gündem