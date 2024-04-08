Şamil Tayyar'dan Süper Kupa paylaşımı: Çözüm siyaset kurumunda

Fenerbahçeli oyuncuların dün akşam Süper Kupa Finali'nden çekilmesi sonrası paylaşım yapan eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, iktidara seslendi.

Tayyar seçim sonuçlarına gönderme yaparak Türkiye Futbol Federasyonu'nun değişmesi gerektiğini işaret etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Futbol camiasındaki gerginlik, kavga, çatışma ve boykot, siyaset dışı gelişme gibi gözükse de düzenleyici rolü nedeniyle siyaset alanının ‘seyirci’ kalacağı bir durum değildir. Bu gerginliğin seçmen davranışını nasıl olumsuz etkilediğini 31 Mart günü sandıkta gördük. Normalleşmenin sağlanabilmesi için nihai çözümün yine siyaset kurumundan beklendiğini hatırlatmak isterim. Misal… İşe Futbol Federasyonu’ndan başlanabilir."