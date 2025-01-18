Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: Sen Benim Ne Demek İstediğimi Anladın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi tutukluları Mine Özerden ve Çiğdem Mater’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek “Senin oyuna gelmeme oyununa da gelmeyeceğiz, sen benim ne demek istediğimi anladın” ifadesini kullandı.

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Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: Sen Benim Ne Demek İstediğimi Anladın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özgür Özel, Gezi davası nedeniyle 999 gündür cezaevinde tutulan Mine Özerden ve Çiğdem Mater’e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Ziyaret çıkışı konuşan Özel, yeni bir sürecin başladığını belirtti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Özel, “Oyuna gelmeyeceğiz ama hiç heveslenme, senin oyuna gelmeme oyununa da gelmeyeceğiz. Sen benim ne demek istediğimi anladın” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: Sen Benim Ne Demek İstediğimi Anladın - Resim : 1

‘HER GÜN BAŞKA FELAKETLERİN YIL DÖNÜMLERİYLE UYANIYORUZ’

Erdoğan'ın, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından kullandığı "Turpun büyüğü heybede" sözüne yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Bugün Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in tutukluluğunun 999. günü, yarın bininci günü olacak. Dün Boğaziçi eylemlerinin bininci günüydü. Yarın aynı zamanda Hrant Dink'in katledilişinin yıl dönümü. Her gün başka felaketlerin yıl dönümleriyle uyanıyoruz. Bir yandan İstanbul Barosu'na kayyum atanıyor, bir yandan Beşiktaş Belediyesi'ne siyasi darbe girişimi var. Öbür tarafta sayın Erdoğan turp peşinde. Mafyavari şekilde bizi tehdit ediyor. Ona sadece şunu söyleyebiliriz. Turplar büyüdükçe endişe artıyorsa turpun büyüğü sandıkta. Korkmuyorsan sandığa gel. Biz CHP olarak, olmamız gereken her yerdeyiz. Dünyanın en büyük barosunun arkasındayız. Mücadelenin bir bütün olarak verilmesi gerektiğinin farkındayız. CHP hem kararlı, hem güçlü, hem de milletin kendine verdiği vazifenin farkında."

Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: Sen Benim Ne Demek İstediğimi Anladın - Resim : 2

‘OYUNA GELMEME OYUNUNA DA GELMEYECEĞİZ’

Gezi davasında yaşanan hukuksuzlukları anımsatan Özel, oyuna gelmeyeceklerini ancak oyuna gelmeme oyununa da gelmeyeceklerini belirtti.

Özgür Özel, ”Sen benim ne demek istediğimi anladın. İçerideki arkadaşlarımızın moralleri ve sağlıkları çok iyi. İçeriye girerken ki gibi dimdik çıkacaklarından eminiz. Gezi davası, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalar gereği uymak zorunda olduğu AİHM kararlarına göre de, AYM kararlarına göre de, milletin vicdanına göre de hukuksuzdur. Bizim yerimize içeride yatmaktadırlar. Geziyi destekleyen on milyonlarca kadın adına burada iki kadın yatıyor. Tayfun Kahraman parti üyesi, benim adıma yatıyor."

Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: Sen Benim Ne Demek İstediğimi Anladın - Resim : 3

‘İKTİDARI DEVRETMEYE HAZIRLANSIN’

Konuşmasını Erdoğan'a seslenerek tamamlayan Özel, Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan beş isme de sahip çıktıklarını ifade etti. Kendisinin de Gezi Parkı’nda olduğunu belirten Özel, dava kapsamında tutuklu bulunan isimlerin şiddetle hiçbir ilgisi olmadığını dile getirerek, “Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olmak yerine demokrasisi sıfırlanan bir ülke olması ne zarar veriyor bir de onu hesaplayın” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözünü anımsatan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atıfla “Türkiye’nin de bir kişiden büyük olduğunu söylemek lazım” şeklinde konuştu.

“O kadar da uzun boylu değil” diyen Özel, “Artık bambaşka bir sürecin içindeyiz ve o süreç bu kötülükten Türkiye'yi kurtarma sürecidir” sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidara devretmeye hazırlanması gerektiğin ifade etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan Gezi davası
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