Cezaevi Önünden Seslendi... Özel'den İktidara 'Savaş İlanı' Çıkışı: 'Bundan Sonra Korkun Kardeşim!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı, Paşakapısı Cezaevinde ziyaret etti.

Genel Başkan Özgür Özel, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bunu bir savaş ilanı kabul ediyoruz. Biz, siyasi partilere, o siyasi partilerin seçmenlerine saygımızdan, seçmenlerine hürmetimizden dolayı saygı duyuyoruz. Ama bu düşman hukuku uygulayan anlayışa seçmenlerine saygıdan dolayı nasıl saygı duyacağız, bundan sonrasına artık garanti veremiyoruz. Sonuçta savaş ilan edilmiş bir tarafız. Buna nasıl cevap verilirse öyle cevap vereceğiz. Bununla ilgili de bütün yetkili kurullarımızla toplantı halindeyiz.”

'CEZAEVİNDE OLMASININ İZAH EDİLEBİLİR BİR TARAFI YOK'

“Bugün başkanımız Paşakapısı Cezaevi’ne sevk edildi. Burası devlet memurlarının bulunduğu bir cezaevi, görüşme talebimizi Sayın Bakana ilettik. Teşekkür ediyoruz. Geçen sefer yaşanan o bir aylık, bir aya varacak sıkıntılı süreçten karşılıklı olarak rahatsızlıklarımızı ifade etmiştik. Bugün hızla bu iznin verilmesi önemli ama sonuçta Rıza Akpolat’ın bir cezaevinde olmasının kabul edilebilir, izah edilebilir bir tarafı yok. Çünkü ilgili kanuna göre ihale sorumlusu değil, imzası yok. Biraz önce kendisiyle ayrılırken son olarak söyledik ve acı acı gülüştük. Dedi ki ‘Bir örgüt mensubu olmakla suçlanıyorum. Örgütünü diğer elemanlarıyla nezarette tanıştım.’ Altısıyla, yedisiyle birlikte bir koğuşta kalıyor şimdi. Hem suç örgütü lideri olan kişiyle, İhsan Aktaş’la, hem de bu örgüte dahil edilen herkesle nezarethanede tanışıyor. Ne bir telefon görüşmesi, ne bir araya gelmesi, ne bir baz kaydı, ne bir görgü şahidi... Hiçbir şey yok. Böylesine büyük bir yalan ve iftara ile karşılaştığı için de son derece üzgün. Ama şunu söylüyor ki öyle de gördüm. Suçsuz olmanın ve haklı olmanın direncini, ona verdiği gücü hissettim. Sağlık durumu iyi, sadece günlerdir uyuyamamış olmanın verdiği bir yorgunluk var. Onun dışında morali yerinde. Bu işin sonundan aklanarak çıkacağına hiçbir şüphesi yok. Bizim de bir şüphemiz yok. Ama bir kurgu var. Genç bir siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin rekor oyla Beşiktaş’ta seçilen başkanı, maalesef sırf da bu yüzden cezalandırılıyor.

'BUNDAN SONRA KORKUN KARDEŞİM'

Çok zorluk gördük. Ama bu kadarını görmedik. Cumhuriyet tarihinde kimse bu kadarına tenezzül etmemişti. Bu bir tenezzül meselesi arkadaşlar. O yüzden ne muamele ile karşılaşıyorsak öyle mukabele edeceğiz. Ben iktidarımızdan kimseni korkmamasını hep söyledim. Yine söylüyorum. ‘Kaybedeni olmayan bir seçim’ dedim, ‘Türkiye kazandı’ dedim. Kazandığım seçimde dönüp de ‘Biz kazandık’ bile demedim. ‘Bu bir zafer akşamı değil görev akşamıdır’ dedim. ‘Daha çok çalışacağız’ dedim, ‘Kimse kötü hissetmesin’ dedim. CHP iktidara geldiği gün de aynı konuşmayı yapacağımdan emin olun. Kimse endişe etmesin ama bu tenezzül edenler, bu tenezzül edenlerin talimatıyla güzelim mesleğine, vicdanına ihanet edenler, yalan olunduğunu bile bile kurguya alet olanlar, kanunsuz emirleri uygulayanlar ve kurgulayanlar, buna tenezzül edenler; siz korkun kardeşim. İktidarımızdan korkun. Korktuğunuz için yapıyorsunuz ya bunları, elinizden geleni ardınıza koymayın.

'SAVAŞ İLANINIZI GÖRÜYORUM VE KABUL EDİYORUM'

Savaş ilanınızı görüyorum ve kabul ediyorum. Bundan sonra anladığınız dilden konuşulacak. Bundan önce seçmeninize saygıdan, millet seçmiş ya, derdimizi biz iyi anlatamamışız, sizi seçmiş. Ne kadar kötü olduğunuzu anlatamamışız, sizi seçmiş. Yoksuldan oy alıp, onların sırtına basacağınızı, sadece bu zenginleri koruyacağınızı biz anlatamamışız, sizi seçmiş. Kusuru kendimizde gördük. Seçmeninize saygıdan, üyenize saygıdan, aş isteyeni zorla üye yapıyorsunuz, iş isteyeni zorla üye yapıyorsunuz. Garibanın anasını, danasını zorla üye yapıyorsunuz. Size üye olmadan bir şey olmuyor ki. Üyenize saygımızdan sizin bütün kötü sözlerinize, bütün şeytanlaştırmalarınıza, ötekileştirmelerinize rağmen biz bir siyasetçi nasıl olması gerekiyorsa öyle olmaya çalıştık. Muhataplarımıza öyle davrandık.

'HAK ETTİĞİNİZ GİBİ MUAMELE GÖRECEKSİNİZ'

Bundan sonra da biz, biz olmaktan çıkmayacağız. Ama siz hak ettiğiniz gibi muamele ve mukabele göreceksiniz. 2025 yılı bu ülkenin kurtuluş yılı olacak. Elimizden geleni yapacağız. Başaracağız. Tut ki başaramadık, bunu denemiş olmanın, buna zorlamış olmanın, üstümüze düşen her şeyi yapmış olmanın onurunu taşırız. Ama eninde sonunda iyilik kazanır. Ben içeride iyi bir insanla kucaklaştım. Yanımda iyi bir insan var. Bugün iyi insanlarla toplantı yaptım. Burada iyi insanlar var. Kötülük eden kötülük bulur. Bundan sonra o kötüler korksun.”

Kaynak: Haber Merkezi