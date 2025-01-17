134 Kişiye Mezar Olmuştu! Ayşe-Mehmet Polat Sitesi Davasında Karar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerden biri de Gaziantep... Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde altı bloklu Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin dört bloğu yıkıldı, 134 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay ve mimari proje müellifi Altan Bayhan hakkında dava açtı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Mehmet Ertan Akay tutuklu bulunduğu cezaevinden, tutuksuz sanık Altan Bayhan ise bulunduğu ilden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

KARAR ÇIKTI

Müştekiler ve müşteki avukatları sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Tutuklu müteahhit Mehmet Ertan Akay, ''suçsuz ve günahsız yere cezaevinde yattığını'' ileri sürerek, tahliye ve beraatini talep etti. Tutuksuz yargının mimari proje müellifi sanık Altan Bayhan da önceki savunmalarını tekrar ederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, müteahhit ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Aynı suçtan yargılanan mimari proje müellifi Altan Bayhan da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iki sanığa da "iyi hal indirimi" uygulamadı.

Kaynak: ANKA