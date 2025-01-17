Cumhurbaşkanı'ndan Terör Örgütü PKK'ya Net Uyarı: 'Silahlar ya Gönüllü Bırakılacak ya da...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kayseri 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Son 22 yılda sayısız defa geldiğimiz Kayseri'de bugün de İl Kongremizi gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kayseri'yi anlamak Türkiye'yi anlamak demektir. Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda önümüze çıkan engellere aldırmadan kararlılıkla yürüyoruz. Ne yapıyorsak emin olun Kayseri'nin ve diğer 80 vilayetimizin huzuru ve esenliği için yapıyoruz. Hangi adımı atıyorsak sizinle birlikte 85 milyonun aydınlık geleceği için atıyoruz.

'KURU SÖĞÜTTEN DÜDÜK ÇIKMAZ'

Kayserili kardeşlerimin çok sevdiğim bir sözü var, Kayserili der ki; kuru söğütten düdük çıkmaz. Yani mizacı, fıtratı, tabiatı uygun olmayandan beklenen ve arzu edilen neticeyi alamazsınız. İş yapmak, hizmet üretmek, memleketin dertlerine derman olmak her kişinin değil, er kişinin işidir. Bunun da adresi yaklaşık çeyrek asırdır AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen içler acısı durumunu inanıyorum ki sizler de takip ediyorsunuz. Ne yöneticilerinde bir ciddiyet var ne de Türkiye'nin ana muhalefet partisi olmanın gerektirdiği olgunluk var. Lakaytlık, ciddiyetsizlik almış başını gidiyor. Siyaset mi yapıyorlar oyun mu oynuyorlar belli değil. Hadi ülke ve bölgeye dair meselelerde fikriniz yok, bari komiklik yaparak milleti kendinize güldürmeyin.

'EY ANA MUHALEFET...'

Buradan ana muhalefet partisine şunu tavsiye ediyorum; bölgemizde bunca sorun varken, dünyada kritik gelişmeler yaşanırken, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken, yani milletimizin geleceği belirlenirken boş işlerle artık komik bile olmayan projelerle uğraşmayı bırakın. Ey ana muhalefet, titreyin ve kendinize gelin.

Bize getirdikleri eleştirilerin, bize yaptıkları suçlamaların hiçbirini binlerce kilometrelik öteden gelip Suriye'ye müdahale edenlere yapmadılar. Amerika'nın Suriye'de ne işi var, Avrupa'nın, Rusya'nın, İran'ın Suriye'de ne işi var demediler. Türkiye'nin ve kardeşlerimizin çıkarlarını savunmak yerine karşımıza dikilenlerin avukatlığını üstlendiler. Daha acısı aynı ilkesiz yaklaşıma aylardır Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine karşı sesimizi yükselttiğimizde de maruz kaldık. Açık ve net söylüyorum; muhalefetin aktörleri emperyalistlerin kirli oyunlarında figüran olmayı tercih etmişlerdir. Tarihin doğru tarafında yer alma cesaret ve erdemini gösterememişlerdir.

Tarih bizi Suriye konusunda da haklı çıkardı. 61 yıl boyunca halkına yapmadık zulmü bırakmayan Baas rejimi birkaç gün içinde yerle bir oldu. Zalim Esad arkasına bile bakmadan bir gecede Suriye'den kaçmak zorunda kaldı. Şimdi katliamlarda parmağı olanlar tek tek hesap veriyor. Çocukları, bebeleri, sivilleri vahşice öldüren caniler, katiller hak ettikleri muameleyi görüyor. Suriye halkı kendi geleceğini kendisinin belirleyeceği yeni bir yönetimin inşası yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de buna gereken her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz.

'YPG'NİN ÇÖPE ATILMASI YAKINDIR'

Türkiye olarak amacımız Suriye'deki tüm terör örgütlerinin tasfiye edilmesini sağlamaktır. Böylece hem kendi güvenliğimizi garantiye almayı hem de komşumuzun toprak bütünlüğü ve iç barışı önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Suriye'de eli silahlı bölücü teröristler varlık gösterdiği sürece kendimizi emniyette hissedemeyiz. YPG'nin çöpe atılması yakındır. Bundan kaçış kurtuluş yok. Orta Doğu'ya bataklık diyenleri mahcup edecek atılımların öncülüğünü biz yapıyoruz, AK Parti yapıyor. Biz tüm insanlığı kucaklayarak medeniyetimizi yeniden sizlerle beraber yükselteceğiz.

'ŞEHİTLERİMİZİN HASSASİYETLERİNİ GÖZETİYORUZ'

Önümüzdeki dönem bu doğrultuda çok önemli gelişmeleri hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Kırk yılı aşkın süredir büyük can kayıplarına ve maddi bedellere mal olan terör belasının defedilmesine yönelik adımlar atılıyor. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin aldığı inisiyatifle başlayan bu çalışmalarda geçtiğimiz haftalarda kayda değer bir mesafe alındı. Meclis'te çok geniş bir mutabakat ve anlayış birliği oluştu. Milletimin şunu çok iyi bilmesini istiyorum; attığımız her adımda şehitlerimizin aziz hatıralarını, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hassasiyetlerini mutlaka gözetiyoruz.

Cumhur İttifakı'nın tek bir gayesi vardır; ülkemizin kırk yıllık hafızasında çok acı hatıraları olan bir dönemi sona erdirerek, terörsüz Türkiye döneminin kapılarını aralamaktır. Sadece buna odaklandık. Bunun dışında gizli açık hiçbir hesabımız, pazarlığımız, niyetimiz yoktur. Herkesin sunacağı katkıyla inşallah bu hedefimize er ya da geç ulaşacağız. Son dönemde artan yalan ve provokasyonların sebebi mevcut iklimi dinamitlemektir.

Milletin sinir uçlarına dokunan güya haber, açıklama ve magazinel kulis bilgileriyle art niyetli ve alçakça bir oyun oynanmaktadır. Terör duvarının yıkılmasından rahatsız olanlar yalan ve korku yayarak çıkarlarını devam ettirmek istiyorlar. Biz bu oyunu gayet iyi biliyoruz, bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Nasıl tavır alınacağını yakından takip ediyoruz. Tavrımız gayet nettir. Şayet örgüt silah bırakır, kadrolarını dağıtır, siyasi yapı da gerçek bir Türkiye partisi gibi davranmaya başlarsa bunun kazananı 85 milyonun tamamı olacaktır. Çağrımıza kulak asmaz, bunca yıldır olduğu gibi emperyalistler adına tetikçilik yapmaya devam ederlerse kendileri bilir. Yok öyle olmazsa bizim terör örgütünün son militanına kadar yok edecek gücümüz, kararlılığımız mevcuttur. O silahlar ya gönüllü bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak. Türkiye Yüzyılında ne teröre ne de bununla bağlantılı acılara asla yer olmadığını göstereceğiz"

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Kaynak: Haber Merkezi