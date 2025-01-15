Depremde 29 Kişiye Mezar Olmuştu, Özlem Bayraktar Apartmanı Davasında İkinci Bilir Kişi Raporu! ‘Belediye Görevlileri Tali Kusurlu’

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Özlem Bayraktar Apartmanı’nın enkazında 29 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

Müteahhit Kadir Atmaca, statik proje müellifi Hikmet Doğanay, şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, yapı denetim şirketi yetkilileri Hakan Çirişoğlu, Mehmet Kara, Mehmet Numan Aydoğan ve Nevzat Bol hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan dava açıldı.

Davada Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ndeki 7 akademisyen tarafından hazırlanan ikinci bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı.

KİMLER ASLİ KİMLER TALİ KUSURLU BULUNDU?

Raporda müteahhit, statik proje müellifi, şantiye şefi, yapı denetim şirketi yetkililerinin ‘asli kusurlu’ bulundu. Belediyenin proje denetimi ve uygulama denetçiliğinden sorumlu birimlerindeki yetkilileri ise ‘tali kusurlu’ olarak gösterildi.

Raporda belirtilen kusurlarda şu bilgiler yer aldı:

Yapının beton dayanımını projeye uygun değil,

Zemin etüt raporunda belirtilen iyileştirmeler yapılmamış,

Uygulamada donatı detaylandırma hataları yapılmış,

YÖNETMELİK KOŞULLARINA UYGUN DEĞİL

Raporda, statik projenin yönetmelik koşullarına uygun yapılmadığı belirtilerek, statik proje müellifi Hikmet Doğanay, doğru projeyi yaptırmakla sorumlu olan müteahhidi Kadir Atmaca, projeyi kontrol etmekle sorumlu olan yapı denetim firma sahibi Mehmet Numan Aydoğan, yapı denetim proje denetçisi Nevzat Bol, yapı denetim firması proje ve uygulama denetçisi Hakan Çirişoğlu, asli kusurlu bulundu.

BELEDİYE GÖREVLİLERİ ‘TALİ KUSURLU’

Öte yandan bilirkişi heyeti, belediyenin proje denetimi ve uygulama denetçiliğinden sorumlu birimlerinin yetkililerinin tali kusurlu olduğunu belirtti.

“ÜZERİNDEN 23 AY GEÇTİ”

Dördüncü duruşması yarın görülecek ola davada Özlem Bayraktar Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, şunları söyledi: 6 Şubat depremlerinin üzerinden 23 ay geçti. Dosyamızda sadece müteahhit Kadir Atmaca tutuklu bulunuyor. Tutuksuz olarak yargılanan sanıkların tutuklanmasını talep edeceğiz. Adalet istiyoruz.

Kaynak: ANKA