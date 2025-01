Doktor Katili Alkollü Sürücünün Avukatından Skandal Savunma: 'Ben de Alkollü Araç Kullanıyorum, Edirne'de Normaldir'

Edirne'de 29 Ağustos 2024 tarihinde Atatürk Bulvarı'nda bisikletiyle seyir halindeyken alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 33 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Barçın Barı davasının karar duruşması Edirne 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Barçın Barı'nın avukatları duruşmada yaptıkları savunmada; sanık Baturay Kerimler'in daha önce de alkollü araç kullanmaktan iki kez ehliyetine el konulduğunu belirterek, kaza anında yapılan alkol ölçümünde 300 promil alkollü olduğunu söylediler.

AVUKATTAN 'BEN DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIYORUM' SAVUNMASI

Tutuklu sanık otomobil sürücüsü Baturay Kerimler'in avukatı Demirkan Çağlayan ise savunmasına Edirne'de alkol tüketiminin normal olduğunu belirterek başladı. Çağlayan, "Meslektaşlarımız birtakım yorumlarla sanığın kriminal kişiliği olduğundan bahsettiler. Kimse alkol tükettiği için kriminal bir kişiliğe sahip değildir. Edirne'de alkol tüketimi normaldir. Birçok insan alkol tüketir araç kullanır. Ben de alkollü araba kullanıyorum, yakalarsalar ceza versinler" ifadelerine yer verdi.

Sanık Kerimler ise "Pişman olmaktan başka söyleyecek bir şeyim yok" diye konuştu.

MAHKEME 'GÖREVSİZLİK' KARARI VERDİ

Mahkeme davada görevsizlik kararı verip, 'Olası kastla öldürme' suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirme görevinin üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğuna hükmederek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderip, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

'KARAR İÇİMİZE SU SERPTİ'

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Barkın Barı'nın eşi Aslı Barı, verilen kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Barı, "Verilen karardan mutlu ve huzurluyum. En azından içimize biraz da olsa su serpti. Ben eşimi kaybettim, geri gelmeyecek biliyorum ama bir kısım da olsa adalet yerini buldu. Tüm toplumun biraz olsun içerisinde bir şeyler yeşillendi, umutlandık. Alınan karardan dolayı çok mutluyum" dedi.

Barkın Barı'nın ailesinin avukatlarından Yeşim Toplu da kararın kendilerini umutlandırdığını kaydetti. Toplu, "Bugün özellikle bizim açımızdan da şunu görmek çok güzel bir his; hala adaletin, savunmalarımızın bir karşılığını görebiliyoruz. Bunu görmek ve müvekkilimizle paylaşmak çok güzel. Dilerim diğer davalarda da tatmin edici sonuçlar olur. Olası kast hususu özellikle her trafik kazaları için değil, birçok olayda aynı şekilde mahkemeler tarafından incelenip benzer kararlar verilmesini temenni ediyoruz. Çok umutlandık, bu açıdan çok güzel bir his" diye konuştu.

'ŞAHSIN ISLAH OLMAMASI...'

Barı ailesinin avukatı Ece Gün de sanık Kerimler'in daha önce iki kere ehliyetine el konulduğunu belirterek, "Sanık daha önce 2 kere ehliyetine el konulduğu için olay tarihinde de ehliyetsiz bir şekilde aracının başına geçiyor. Olayı da 3 promil alkolle gerçekleştiriyor. Şahsın daha önce ıslah olmaması zaten bu olası kast kararına çok yardımcı oldu gerçekten. Artık caydırıcılığının olması gerekiyor bu eylemlerin. Biz bu kararın emsal bir karar teşkil etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA-İHA