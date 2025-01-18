Bakanlıkta 'Uzlaşı Masası' Kuruluyor: Gündem Belediyelerin SGK Borcu

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarına ilişkin Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 15 Ocak Çarşamba günü görüştü. İmamoğlu, görüşmenin ardından "TBB Genel Sekreterimiz ve bir kısım belediyelerden de takviye yapacağımız uzman dostlarımızın da katılacağı bir heyetle, büyük ihtimalle prensipte haftaya pazartesi itibarıyla 'bu uzlaşıyı nasıl sağlayabiliriz'in masası burada kurulacak" diye konuştu.

'TAMAMEN TEKNİK EKİPLER OLACAK'

İmamoğlu'nun bahsettiği heyet, SGK borçlarının ödenmesine ilişkin 20 Ocak Pazartesi günü bakanlıkta görüşme gerçekleştirecek. TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, SGK'ya borcu olan belediyelerin ödemelerini nasıl yapacakları, 'uzlaşı masası'nın yol haritasını ve heyette kimlerin yer alacağına ilişkin açıklamalar yaptı.

Yıldız, borçları olan tüm belediyeleri temsilen pazartesi günü gerçekleşecek görüşmede heyette kimlerin yer alacağıyla ilgili "Bunlar tamamen teknik ekipler olacak. Özellikle SGK mevzuatı konusunda deneyim sahibi, bizim içimizden, belediyeler içerisinden arkadaşlarımız ve ben olacağım heyette" dedi.

'GAYRİMENKUL KARŞILIKLARI BORCUN ÇOK ÜSTÜNDE İSTENİYOR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile gerçekleştirilecek görüşmede izlenecek yol haritasına dair değerlendirme yapan Yıldız, belediyelerin büyüklüğünün ve gelirlerinin birbirinden çok farklı olduğunu ifade ederek, "Belediyelerin gelirlerine ve büyüklüklerine göre yapılandırma modellerinin geliştirilebilmesi keza tüm belediyelere aynı şekilde yaklaşılmaması, nüfusu yaz aylarında artan önemli bir miktar belediyemiz var. Bunlarla ilgili yeni yapılandırma modelleri nasıl geliştirilebilir, mevcut mevzuat çerçevesinde yapılabilecekler konusunda bir görüş alışverişi olacak" dedi.

TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız

Yıldız, şöyle devam etti:

"Yine SGK borcunu ödemek isteyen, SGK borcunu yapılandırmak isteyen belediyelere nasıl kolaylıklar sağlanabilir, kesinti oranlarının yüksekliğinden belediyelerimiz çok şiddetle yakınıyorlar. Gelirlerin yaklaşık yüzde 50'si oranında kesinti yapılıyor. Bu kesintinin hizmeti aksatmayacak makul düzeylerde tutulması, daha uzun vadelere yayılması....Yine birikmiş borçlarla birlikte yeni oluşabilecek SGK borçlarının en azından belli bir dönem birlikte yapılandırmaya tabi tutulması, SGK borçlarını yapılandırmak isteyen belediyelerimizden gayrimenkul karşılıkları isteniyor. Gayrimenkul karşılıkları SGK borçlarının çok üzerinde değerlerde talep ediliyor. Bunun makul düzeylere çekilmesi gibi pek çok konuda yasal çerçevede neler yapabileceğimi bakanlıkla birlikte değerlendireceğiz. Umut ediyorum ki bu görüşmelerden, bu birlikte yapacağımız çalışmada belediyelerimiz adına önemli sonuçlar doğurabiliriz."

'BAKANLIK KOLAYLIKLAR GÖSTERMELİ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın söz konusu borçlara ilişkin ödeme yöntemleri konusunda belediyelere öneride bulunup bulunmadığına ilişkin Yıldız, şunları söyledi:

"Bütün belediyelerimiz borçlarını ödemek istiyor. Çünkü şirket borçlarının da belediye gelirlerinden kesilmeye başlanmasıyla belediyelerimiz önemli bir miktar gelir kaybına uğradı. SGK'mız da bu borç alacaklarını tahsil etmek istiyor çünkü onların da yürüttükleri önemli hizmetler var. İki tarafta bu konuda bir düşünce birliğine sahip ancak oluşan ekonomik koşullar özellikle de pandemiden sonra ekonomik koşullar belediyelerimizin zaten gelirlerinde düşmeye sebep oldu. SGK borçlarının ödenebilmesi için bakanlığımızın çeşitli kolaylıklar göstermesi, ödeme arzusu içinde olan yerel yönetimlere birtakım pozitif fırsatlar sunabilmesi, gayrimenkul karşılıklarının borcun tamamının çok üstünde bedellerle istenmesi gibi durumların çözülerek uzlaşı ile belediyelerimizin borçlarının ödenmesini sağlamaya çalışmak olmalı hedef. Bizim hedefimiz mevzuat çerçevesinde ne gibi tedbirler alarak belediyelerimizin bu borçlardan kurtulmasını sağlayabiliriz, SGK'nın da alacaklarını tahsil etmesini sağlayabiliriz, bununla ilgili bir çalışma yürütme gayreti içerisinde olacağız."

Kaynak: ANKA