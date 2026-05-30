Özgür Özel Anıtkabir'e Yürüdü: 'Meşruiyetimizi Milletten Alıyoruz'

'Mutlak butlan' kararıyla genel başkanlık görevinden alınan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşmanın ardından Anıtkabir'e yürüdü. Özel, yürüyüşü esnasında yaptığı konuşmada "Ülkede Türkiye'nin kurucu partisine, ülkeye sandığı getiren partiye, kendi içinde parti içi demokrasiyi yaşatan tek partiye, Genel Başkanları için yarış olabilen ve bu yarışla Genel Başkanı değişen tek partiye saray darbesi yapıldı. Bu partide sandık ortadan kalkarsa, Türkiye'de de sandık ortadan kalkar" dedi.

'SADECE CHP MESELSİ DEĞİL'

Sandığa sahip çıkmanın CHP meselesi olmadığını, milletin meselesi olduğunu vurgulayan Özel, partiyi bugünkünden çok daha zor şartlarda kuran birisine, partinin kurucusuna yürüdüklerini söyledi. Özel, "Çünkü bundan 100 yıl önce, 110 yıl önce, 'Para yok' diyenlere, 'Bulunur', 'Ordu yok' diyenlere, 'Kurulur' demişti. Parayı buldu, orduyu kurdu, Türkiye'yi kurtardı, Cumhuriyet'i kurdu, partimizi kurdu ve ülkeyi bugünlere getirdi. Şimdi birileri binayı, paraları, araçları ele geçirip bu yürüyüşü durduracaklarını sanıyorlar. Biz o yüzden, bugün bu meydana gelenlere 'Tarihin doğru yerinde durun, tarihe geçin' demedik. 'Gelin, tarih yazın' dedik, tarih yazıyorlar. Tarih yazan yüz binlerle birlikte bu CHP'nin hak etmeden sahiplenip, 81 ilden taşımayla ve bir illüzyonla kendine meşruiyet yaratmaya çalışanlara karşı milletten meşruiyetimizi alarak Ata'mıza yürüyoruz" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ GÖRDÜ'

Özel, "Tarihi boyunca partiyi kimin adliye koridorlarına düşürdüğünü bütün milletimiz gördü. AK Parti yargısından kimin medet umduğunu bütün milletimiz gördü. Daha fazla bir şey söylemeyeyim" ifadelerini kullandı.

Kendisinin dokunulmazlığının kaldırılmasının da söz konusu olabileceği iddiasına ilişkin soruyu Özel, "İktidara yakın medyanın peşine takılanın ne hale düştüğü, partiyi ne hale düşürdüğü ortada. Biz meşruiyetimizi milletten alıyoruz. Milletin sağladığı dokunulmazlıktan daha büyük bir dokunulmazlık yoktur" diye yanıtladı.

Kaynak: ANKA