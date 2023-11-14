Özel'den Erdoğan'a 'yargı darbesi' tepkisi: 'Sen yetkini Anayasadan alıyorsun, bu ülkeye yaptığın kötülüğün farkında değilsin'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CHP’nin kurultayları başka partilerinkinden farklı olarak, görev vermiş delegelerden oluşur. O delegeler, bize size hepimize Atatürk’ün partisini iktidar yapma görevi vermiştir.

Tüm dezenformasyonlara rağmen, iktidar yanlılarının yarattığı dezenformasyonlara rağmen, CHP liderine demokratik yollardan rakip çıkabildiği, parti içinde mahallelerden başlayarak ilçe il ve genel büyük kurultayda sandıkların konulduğu demokratik bir yarışın yapılabildiği ve eğer delegeleri ona karar verirse genel başkanın dahi seçimle değişebildiği bir parti olduğunu, yani Türkiye’ye demokrasi vadederken kendi içinde de demokrasinin olduğunu da gösteren çok önemli bir kurultayı geride bıraktık.

Ülkemiz çok zor bir dönemde geçiyor. 13 yıl boyunca AKP'ye karşı büyük bir mücadele vermiş, Artvin Şavşat'ta bir de şehit verdiğimiz olayda terör örgütünün hedefi olmuş, Ankara'dan İstanbul'a 432 km hak hukuk adalet olarak yürüyerek dünya siyaset tarihine geçmiş hepimize çok emeği olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu saygıyla selamlıyorum.

Kurultayın sonunda parti meclisimiz oluştu. Yaş ortalaması 43tür. Bir MYK görevlendirdim 24 kişiden oluşuyor yaş ortalaması 46'dır. Bu kapsamda bu ciddiyette bu resmiyette ilk kez Türkiye siyaseti tarihinde ilk kez gölge kabine yaptık. Gerekli eleştirileri yaparak gerektiğinde önden uyararak, doğru yaptıklarına destek olup yanlışlarında uyararak belirlediğimiz 19 arkadaşımız var. Erdoğan'ın kabinesinden tek fark şu. CHP'nin gölge kabinesinin 9'u kadın, 9'u erkek; Erdoğan'ınkinde 1 kadın var.

Türkiye'nin kadınları şunu görsünler, sen eve layıksın diyerek tüm işleri kadınlara layık gören bir anlayış ile sen ne kadarsan ben o kadar diyen bir anlayış var. Bu anlayış partimin ve benim anlayışım. Ama esas olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlayışı.

KURULTAYIN ARDINDAN İL BAŞKANLARIYLA TOPLANTI

Sabahın 9'unda toplandık simit peynir yedik görüşlerini aldım. Her isteği yerine getiremezsiniz, çok sayıda il başkanımın taleplerini aldım, bu istekler listeye yansıdı. O gün bizim onlara verdiğimiz kıymeti bilkukabele etmek için kapalı grup toplantısı yaptık. Hepsi tanıştı. Bundan sonra et ve tırnak gibi yol yürüyecekler hepsinin yolları açık olsun.

AKP Genel Başkanına sözünü hatırlatıyorum, bu utancı bitiriniz. Bu diyabet hastalıklı çocuklarımızı daha fazla ağlatmayınız.

HATAY ZİYARETİNE İLİŞKİN

Cumartesi günü parti meclisimizi topladıktan sonra söz verdiğim gibi Manisama gitmiştim, annemle babamın evinden helallik aldım. Sonra Hatay'a gittim. Hatayspor bu büyük yıkıma rağmen bu matem formasıyla birlikte Mersinde maçlarını oynayarak büyük başarılara imza atıyor. Hatayspora başarılarının devamını diliyoruz. Hatay'a gittim, seçimden önce gittiğimde burada siyaset yapmayacağım demiştim. Sizi dinlemeye geldim dedim. Değerli kurultay delegeleri bana Özgür başkan sen ilk günlerden itibaren geldin, grubunuz buradaydı. Ekrem Başkan Hatay'dan sorumluydu hiç yalnız bıraktınız. Hatay'a devlet erken geldi gitti bizi unuttular. Enkaz kaldırmada bütün iller bitti en az yüzde 20-25i duruyor. Hatay'a verilen sözler tutulmadı dediler.

AKP’nin genel başkanının sözü vardı. Deprem bölgesindeki insanları bir yıl içerisinde evlerine kavuşturacağına dair. Ve deprem bölgesindeki insanlar, ona güvenip, inanıp ‘1 yılda başımızı sokalım’ diyerek kendisine oy verenler şimdi kandırıldıklarını görüyorlar tüm illerde.

Adalet noktasında ülkenin Cumhurbaşkanının da içinde bulunduğu bir darbe girişimiyle Anayasayı askıya alma fiili karşısında Barolar Birliği bir eylem yaptı onu hep birlikte destekledik. Şimdi bir başka yürüyüş var. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu İstanbul'dan Ankara'ya doğru yürüyor. Takip ediyoruz. Örgütlerimiz Eskişehir'de onlarla yürüyecekler. Vardıklarında ben ve grubum DİSK ile birlikte Ulus'a yürüyeceğiz, yeni yollarla tanışacaklar, yeni kabuklar işitmeye başlayacaklar. Değiştireceğiz bu ülkenin kaderini.

Bundan sonra emekle sermaye karşı karşıya gelmişse emeğin yanındayız, kadınla erkek karşı karşıya gelmişse kadının yanındayız, haklıyla haksız karşı karşıya gelmişse, güçlüyle zayıf karşı karşıya gelmişe zayıfın yanındayız.

Anayasayı askıya alırsanız bunun adı darbedir. Askerler yapıyorsa askeri darbedir, siviller yapıyorsa sivil darbedir. Ülkenin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir partinin genel başkanı yapıyorsa bu ömrümde gördüğüm en hadsiz darbedir.

Üzerine kilit açılmadığı için buraya gelemeyen Can Atalay. Bu karar bu meclis tarafından hızla ele alınmalı. Sayın Kurtulmuşu aradım olumu yaklaşımı oldu, sonra ne olduysa oldu. Uçaktaki açıklamalarından da anlaşıldı ki bu anayasa karşı bu kalkışmayı bu, askerler yapıyorsa askeri darbe, sivil yapıyorsa sivil darbedir, bunu cumhurbaşkanı yapıyorsa bu ömrümde gördüğüm en hadsiz darbedir. Biz her darbede işkenceden geçmiş, bedeller ödemiş. Herkes ana muhalefetinin gözünün içini bakan, kapalı Meclisi açan, toplayan, kürsüye çıkan bir partiyiz. Biz darbe kimden gelirse gelsin karşısındayız demişiz. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'a karşı biri darbeye karşılaşırsa gerekirse tankın üstüne çıkarız. Ancak, bu darbe girişiminde Erdoğan'a meydanı bırakmayız, haddini bilsin!

Ama Tayyip Erdoğan aslında öyle bir iş yapıyor ki yarın öbür gün kandırıldım aldatıldım der. Hep o iyi etrafı kötü. Anayasanın üçüncü maddesi açık net.. AYM kararı bekletilmeden Resmi Gazete'de yayınlanır yasama yürütme yargı oranlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Vatandaş Tayyip Erdoğan'ı da AKP Genel Başkanını da bağlar. Ben bu maddeyi yok sayıyorum diyor. Sen gücünü anayasadan alıyorsun, bindiğin dalı kesiyorsun. Bu ülkeye yaptığın kötülüğün farkında değilsin. Halen daha o günden beri direnişimiz sürüyor. Yeni bir eylem kadar nöbetimiz devam edecek. Erdoğan aklını başına topla bindiğin dalı kesme. Şimdi çıkmış anayasa değişikliği yapalım diyor. Valla sayın Erdoğan sende anayasayı değiştirecek sayı yok. Seninle birlikte anayasayı güçsüzleştirmeye kalkarsam gözüm çıksın. Anayasa herkes için yapılır, her doğan çocuk için yapılır. Her doğana değil Erdoğan'a yapıldığı için kriz üretmektedir.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem