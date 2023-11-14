Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan İYİ Parti lideri Akşener'e ziyaret

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

Son Güncelleme:
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan İYİ Parti lideri Akşener'e ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Meclis’teki makamında ziyaret etti.

Numan Kurtulmuş’un Meclis Başkanı seçildiğinde kendisini ziyaret eden Meral Akşener’e iade-i ziyaret gerçekleştirildiği bildirildi.

İkilinin görüşmesinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay’ın dokunulmazlığı ve yargıdaki kriz gibi konuların konuşması bekleniyordu.

Akşener ve Kurtulmuş görüşmenin ardından soru almadı.

Etiketler
Meral Akşener İYİ Parti Numan Kurtulmuş TBMM
Son Güncelleme:
Her evde olması gerekiyor! 80 türü var, ama sadece 6’sı fayda sağlıyor Her evde olması gerekiyor! 80 türü var, ama sadece 6’sı fayda sağlıyor
Yeşil mercimeğin böceklenmesini önlüyor! Ziyan etmemek için öğrenin Yeşil mercimeğin böceklenmesini önlüyor! Ziyan etmemek için öğrenin
Eski AKP’li vekil, Erdoğan’ın da imzaladığı bildiriye ateş püskürdü: 'İhanetin daniskası' Eski AKP’li vekil, Erdoğan’ın da imzaladığı bildiriye ateş püskürdü
Yerel seçim için görüşecekleri öne sürülmüştü: Özgür Özel'den Akşener iddialarına cevap geldi Meral Akşener ile görüşecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye için kış alarmı: Kar yağışı için tarih verildi! Türkiye için kış alarmı: Kar yağışı için tarih verildi!
Türkiye'nin suç oranı en düşük şehirleri belli oldu: İşte ilk 10'a giren iller Türkiye'nin suç oranı en düşük şehirleri belli oldu
Dilan Polat'tan sonra gözler onun üstündeydi: Fenomen Rabia Toprak'tan açıklama Fenomen Rabia Toprak'tan açıklama
İntikam için yaşayan 4 burç belli oldu! Onlardaki kin kimsede yok İntikam için yaşayan 4 burç belli oldu
Asgari ücrette ilk rakamlar: 2 senedir devam eden geleneği Mehmet Şimşek bozabilir! Asgari ücrette ilk rakamlar: 2 senedir devam eden geleneği Mehmet Şimşek bozabilir!