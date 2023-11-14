Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan İYİ Parti lideri Akşener'e ziyaret
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Meclis’teki makamında ziyaret etti.
Numan Kurtulmuş’un Meclis Başkanı seçildiğinde kendisini ziyaret eden Meral Akşener’e iade-i ziyaret gerçekleştirildiği bildirildi.
İkilinin görüşmesinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay’ın dokunulmazlığı ve yargıdaki kriz gibi konuların konuşması bekleniyordu.
Akşener ve Kurtulmuş görüşmenin ardından soru almadı.
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