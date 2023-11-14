Eski AKP’li vekil, Erdoğan’ın da imzaladığı bildiriye ateş püskürdü: 'İhanetin daniskası'

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ta, “HAMAS’ı Gazze’ye gömme zirvesi… İhanetin diğer adı…” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Metiner bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Riyad’daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi’nden çıkan sonuç bildirisini değerlendirdi.

Türkiye’nin de imzasının bulunduğu ve Erdoğan’ın da övdüğü bildiriye tepki gösteren Metiner, “ABD-İsrail planı doğrultusunda HAMAS’ı Gazze’ye gömme kararlılığı, diğer bir tabirle, ihanetin daniskası” dedi.

Metiner şunları yazdı:

Önümde duran bildiriyi okuyorum. Bir umutla. Riyad’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi’nin sonuç bildirisi bu. Acaba işgalci ve soykırımcı İsrail terör devletine yönelik ne tür somut adımlar atılması kararı alındı diye. Ne gezer! Tekraren okuyorum. Yok işte! İsrail’e yönelik bir tek somut adım yok.

Hakkını yemeyelim. Güzel kınama cümleleri var ama. Retorik olarak fena sayılmaz. Türkiye’nin ısrarıyla eklendiği aşikâr olan yeni öneriler kâğıt üstünde anlamlı duruyor. Hepsi bu. Kâğıt üstündeki o yeni tanımlamalar ve öneriler ise göreceksiniz uygulanmayacak. Nisyana terkedilecek.

Gözüm ısrarla ambargo cümlelerini arıyor. Askeri yardım veya ortak ordu kurarak gerekirse karşılık verileceği gibi meydan okuyucu cümlelerden çoktan vazgeçtik. Ama petrol veya doğalgaz ambargosuna dair bir ima dahi olmaz mı? Yok işte! Ekonomik ve siyasi ambargoya dair bir tek ibare yok. İsrail uçaklarına kendi hava sahalarının kapatıldığına dair bir tek cümle yok. İsrail’e ABD’den taşınan askeri mühimmatın kendi semalarından geçişine asla izin verilmeyeceğine dair bir ibare yok. İsrail terör devletine açıkça destek çıkan ABD-Batı blokuna dair ne kayda değer bir hesaplaşma ne de yaptırım tehdidi… Yok işte! Hiçbiri yok!

Ama ABD-İsrail planı doğrultusunda HAMAS’ı Gazze’ye gömme kararlılığı, diğer bir tabirle, ihanetin daniskası var.

ABD-İsrail işbirlikçisi Mahmut Abbas yönetimindeki FKÖ üzerinden HAMAS’ı gömme planı var.

ABD-İsrail HAMAS’ın adını dahi duymak istemiyor.

Bildiride o yüzden HAMAS’ın adı bile yok.

Belli ki ABD üzerinden geleceği telkin edilen iki devletli çözüm önerisine umut bağlanmış. O yüzden HAMAS’ın adı bile anılmamış.

O bir avuç mücahidin şanlı direnişi ve pak kanı diplomasi masalarında kurban edilmiş.

ABD’nin desteklediği acımasız İsrail terör makinesi HAMAS’ı Gazze’ye gömmek isterken Arap ligi ülkeleri de Riyad’da bunun zeminini oluşturmak için toplanmışlar meğer.

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