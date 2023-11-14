Nihal ve Bahar Candan gözaltına alındı

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındığı aktarıldı.

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Nihal ve Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı. Şüphelilerin suç gelirlerinin aklanması kapsamında yakalandığı öğrenildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

TİMUR SOYKAN DUYURMUŞTU

Gazeteci Timur Soykan, Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin ‘Sazan Sarmalı’ yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğunu öne sürmüştü.

Bazı şikayetçi ve mağdurlar tarafından İstanbul başsavcılığına yapılan suç duyurusunda da ikilinin örgütün gizli kasası olduğu iddiasına yer verilmişti.

Timur Soykan suç duyurusunu yazdı: Fenomen Bahar-Nihal Candan kardeşler "Sazan Sarmalı" örgütünün mensubuymuş!Timur Soykan suç duyurusunu yazdı: Fenomen Bahar-Nihal Candan kardeşler "Sazan Sarmalı" örgütünün mensubuymuş!Güncel

AYLIK GELİRLERİ GÜNDEM OLDU

Gözaltına alınan Candan kardeşlerin aylık gelirlerine dair yaptıkları açıklamalar yeniden gündem oldu.

Bahar Candan geçimini OnlyFans üzerinden kazandığını söyleyerek bir ayda 1 milyon TL gibi bir gelir kazandığını iddia etmişti. Nihal Candan ise Armağan Çağlayan'a "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım 100 bin TL" açıklamasında bulunmuştu.

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