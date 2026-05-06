Özel'den Bahçeli'nin 'CHP'ye Mutlak Butlan' Çıkışına İlk Tepki: Kıymetli, Önemli Bir Açıklama

CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin' CHP'ye mutlak butlan' ihtimali üzerine yaptığı açıklamalara dair ilk kez konuştu. Özel, ""Kıymetli, önemli bir açıklama. Bir siyasi parti diğer bir siyasi partiye yapılan yargı yoluyla usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın ölüm yıl dönümleri vesilesiyle Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleştirilen '3 Fidan Anma Programı'na katıldı.

Özgür Özel, anma programının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'KIYMETLİ, OLMASI GEREKEN AÇIKLAMA'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'CHP'ye mutlak butlan' konusunda yaptığı yorumu değerlendiren Özel, "Kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti diğer bir siyasi partiye yapılan yargı yoluyla usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur. Biz neredeyse bir yıldır sadece CHP'yi değil, siyasi partilerin güç aldığı sistemi savunuyoruz, demokrasiyi savunuyoruz"" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

"CHP'ye yönelik mutlak butlan davasında kararın yazıldığı, zamanlamanın beklendiğine" yönelik kulislerin sorulduğu Bahçeli, "CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesine veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

