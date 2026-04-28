AK Parti'den AB Komisyonu Başkanına Sert Tepki: 'Açıklama, AB'nin Nede Bu Halde Olduğunu Gösteriyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Terörsüz Türkiye gündemimizde. Her MYK toplantımızda bu değerlendirme yapılıyor.

* Dün 27 Nisan'daki muhtıra teşebbüsünün yıl dönümüydü. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanı ve AK Parti hükümeti direndi.

AB BAŞKANINA YANIT

* Dış politikadaki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Biliyorsunuz, gerek Rusya-Ukrayna savaşı, gerek Gazze konusu, gerek diğer kriz alanları ve şu anda İran konusu olmak üzere pek çok ittifak sistemi arasında ülkeler arasındaki ittifaklar çatlar, NATO ile ilgili tartışmalar yaşanırken Avrupa Birliği kendi içerisinde pek çok tartışma yaşıyor.

* Avrupa Birliği bu krizlerde bir bütün olarak hareket edemiyor. Tabii AB Komisyon Başkanı Von der Leyen’in çok talihsiz bir açıklaması oldu. Türkiye’yi de içine katarak bazı ülkeleri zikrederek bunların Avrupa’ya nüfuz etmesinin engellenmesi gerektiğini ifade etti ve Avrupa bütünleşmesinin bu şekilde sağlanması gerektiğini söyledi. Tabii bu, Avrupa Birliği’nin şu anda niçin bu halde olduğunu gösteren çok temel bir açıklamadır. Yani Türkiye gibi AB’ye aday bir ülkeyi karşıt konumda değerlendirmek, göç ve güvenlik konusunda sürekli kapımızı çalanların zihniyetini göstermesi bakımından çok önemlidir. Tabii bu bir sır değildi ancak gerek fasılların müzakere edilmesine dönük fanatik uygulamalar, kurala dayanmayan yaklaşımlar, gerek diğer konulardaki ilerlemelere dönük tıkanmalar aslında bir Aydınlanma Avrupası yaklaşımına değil, bir Hristiyan kulübü Avrupası anlayışına işaret ediyordu. Biz de bu konuda uyarılarımızı yapıyorduk.

KALICI BARIŞ ÇAĞRISI

* İran'da kesinlikle savaşa tekrar dönülmemeli. Masada çözülebilen konular var. Uluslararası toplumun tam destek vermesi gerekir.

* İsrail İran'a ve Lübnan'a saldırarak Gazze'yi unutturmaya çalışıyor. İsrail işgalciliğine devam ediyor. İsrail ateşkeste ilk aşamayı tahrip etmek için elinden geleni yapıyor. İsrail'in insan öldürmeye son vermesi lazım. İsrail yükümlülüklerini yerine getirmiyor. İkinci aşamaya geçilmeyi engelleyen güç İsrail'dir.

* Sayın cumhurbaşkanımızın mesaisi en yoğun şekilde barışın sağlanması için devam ediyor. Bu zamanlar insanlık için doğru ittifakları kurmanın zamanıdır. Bunun zıttına hareket edenler daha büyük sıkıntılarla kendilerini karşı karşıya getirecektir.

Kaynak: AA