Özel’den Açlık Grevindeki Öğretmenlere Destek Ziyareti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da açlık grevi yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağduru öğretmenleri ziyaret etti. Sendika genel merkezi önünde açıklama yapan Özel, hak arayan öğretmenlerin seslerinin bastırılmaya çalışıldığını savunarak, yaşananları 'yeni bir ayıp' olarak nitelendirdi. Özel, geçmişte emekçilerin Ankara’ya girişlerinin engellendiğini hatırlatarak, bugün de benzer şekilde öğretmenlerin taleplerinin görünmez kılındığını ifade etti.

Özel, seçim döneminde mülakatların kaldırılacağı yönünde verilen sözlerin tutulmadığını, uygulamanın devam etmesi nedeniyle 1611 öğretmenin atama hakkını kaybettiğini söyledi. Mağduriyetin kişisel değil sistemsel olduğunu belirten Özel, öğretmenlerin yıllardır hak arayışını sürdürdüğünü vurguladı.

BAHÇELİ VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Meclis’te bekleyen düzenlemeye de dikkat çeken Özel, teklifin gündeme alınabileceğini ve geniş bir siyasi mutabakatla sorunun çözülebileceğini savundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de çağrıda bulunan Özel, farklı partilerin destek verdiği tekliflerin Meclis’te görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

Özel, özel sektör öğretmenlerinin ücret sorununa da değinerek, 2014 yılında kaldırılan taban maaş uygulamasının yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi. Birçok öğretmenin asgari ücret seviyesinde ya da buna yakın ücretlerle çalışmak zorunda kaldığını belirten Özel, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Özel, mülakat mağduru 1611 öğretmenin göreve başlatılmasının kısa sürede çözülebilecek bir konu olduğunu savundu. Öğretmenlerin karşısına güvenlik güçlerinin çıkarılmaması gerektiğini belirten Özel, kamuoyuna destek çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA