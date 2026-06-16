Siyasette 'Transfer' Hareketliliği: 'Dört CHP'li Başkan AK Parti'ye Katılacak' İddiası

Kulislerde dört CHP'li ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset gündemini hareketlendirdi. Adı geçen isimlerden Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç iddiayı yalanladı.

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Siyasette 'Transfer' Hareketliliği: 'Dört CHP'li Başkan AK Parti'ye Katılacak' İddiası
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CHP'de mutlak butlan tartışmaları ve parti içindeki gerilim sürerken, Ankara kulislerini hareketlendiren dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Siyaset kulislerinde Ankara'daki bazı CHP'li ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye katılabileceği öne sürüldü.

tv100'de yer alan habere göre CHP'li belediye başkanları arasında yer alan Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün AK Parti'ye geçeceği konuşulmaya başlandı.

BİR İSİMDEN YALANLAMA GELDİ

Gündemdeki iddiaların ardından gözler adı geçen belediye başkanlarına çevrildi. İddiaların merkezindeki isimlerden Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberleri yalanladı. Karakoç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımda ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Partimiz çatısı altında, hemşehrilerimize hizmet etmeye aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla devam ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

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