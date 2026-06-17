Türk Sinemasının Acı Günü... Emel Yıldız Hayatını Kaybetti

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Oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti. Kamuoyunda 'Panter Emel' lakabıyla bilinen Yıldız'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan oyuncu Tuna Arman, "Panter Emel kaybettik. Yarın öğlen namazı Fatih Camii'nden uğurlayacağız. 40 gün önce kızını kaybetti.. Hep sevinin derdin Emel abla, gittiğini duyunca çok üzgünüm çok" dedi.

85 yaşında hayatını kaybeden Emel Yıldız'ın, yarın öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

EMEL YILDIZ KİMDİR?

Emel Yıldız, Türk sinemasının üretim hızının zirvede olduğu 1950’li ve 1960’lı yıllarda Yeşilçam setlerinde yer alan, dönemin çok sayıda yapımında rol almış bir oyuncudur. “Vahşi Kız”, “Cilalı İbo Perili Köşkte”, “Cumbadan Rumbaya”, “Kanundan Kaçılmaz” ve “Avare Mustafa” gibi filmlerde kamera karşısına geçerek siyah-beyaz sinema döneminin tanık isimleri arasında yer aldı.

Uzun yıllar süren sinema kariyerinin ardından ekranlardan uzaklaşan Yıldız, ilerleyen yıllarda kamusal alanda farklı bir kimlikle yeniden öne çıktı. 1990’lı yıllardan itibaren hayvan hakları alanındaki aktif mücadelesiyle tanınan sanatçı, sokak hayvanlarına yönelik şiddete karşı sert çıkışları ve kampanyalarıyla dikkat çekti.

Bu dönemde medyada “Panter Emel” lakabıyla anılmaya başlayan Yıldız, özellikle televizyon programlarındaki çıkışları ve hayvan hakları savunusundaki tavizsiz tutumuyla geniş kitlelerce tanındı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra, yaşamının önemli bir bölümünü hayvan hakları mücadelesine adamasıyla da hafızalarda yer edindi.

Kaynak: Haber Merkezi