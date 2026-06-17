Karaman'da Yürek Yakan Kaza: Üç Kardeş Öldü, Dört Kişi Yaralandı

Karaman'da tarım işçisi ailenin içinde bulunduğu otomobil sulama kanalına düştü. Kazada yaşları dört ile 12 arasındaki üç kardeş hayatını kaybederken, dört kişi de yaralandı.

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Karaman'da Yürek Yakan Kaza: Üç Kardeş Öldü, Dört Kişi Yaralandı
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Karaman merkeze bağlı Kızık köyünde saat 19.00 sıralarında M.İ. yönetimindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla baba, anne ve iki çocukları otomobilden kurtarılırken, Mehmet Mustafa (dört), Ramazan (12) ve Mehmet Sinan İzol (beş) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

Karaman'da Yürek Yakan Kaza: Üç Kardeş Öldü, Dört Kişi Yaralandı - Resim : 1

ŞANLIURFA'DAN İŞ İÇİN GELMİŞLER

Yaralı aile bireyleri ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden üç çocuğun cansız bedenleri de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Tarım işçisi ailenin yakın zamanda Şanlıurfa’dan Karaman’a geldiği, tarlada çalıştıktan sonra da çadırlarına dönerken, kaza yaptıkları belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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