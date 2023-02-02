Özel görüşmeler yapılıyor: Altılı Masa'dan 'tam yetki' kulisi

Millet İttifakı’nda beş lider, cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat’taki toplantıda belirlemek adına partilerinden “tam yetki” alırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, adayı yeniden partinin yetkili kurullarına götürüp götürmeyeceği netlik kazanmadı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Sayın Akşener, bu konuda partinin tüm yetkili organlarını dinleyerek karar verecek. Süreç de başladı” dedi.

Masadaki diğer partiler, adayın 13 Şubat sonrası yeniden parti kurullarında değerlendirilmesine karşı çıkıyor.

LİDERLER, ÖZEL GÖRÜŞMELER DE YAPIYOR

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası’nın yanı sıra cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere çalışmalarını hızlandıran Altılı Masa’da gözler, 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacak zirveye çevrildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, diğer liderlerle birebir görüşmelerini sıklaştırırken, liderlerin kendi aralarında kamuoyuna açıklanmayan özel görüşmeler de yaptığı öğrenildi.

BEŞ PARTİDE DE LİDERLERE TAM YETKİ VERİLDİ

Öte yandan Altılı Masa’da CHP, Demokrat Parti, Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin, 13 Şubat’ta cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinden yana tavır koyduğu ve bu yüzden tüm liderlerin masaya tam yetkiyle gelmesi gerektiği yönünde bir görüşün hakim olduğu öğrenildi. Beş partinin yetkilileri de İyi Parti’nin, masadaki adayı yeniden parti yetkili kurullarında değerlendirmek istemesi halinde, İyi Parti’nin Altılı Masa için bir onay makamına dönüşebileceği endişesini dile getirdi.

Saadet, Demokrat ve DEVA partileri, tam yetki ile ilgili süreçleri daha önce tamamlarken, Gelecek Partisi’nin de geçtiğimiz günlerde bu süreci bitirerek Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’na tam yetki verdiği belirtildi.

CHP’de ise resmi bir karar alınmamış olsa da parti yetkilileri, tüm MYK’nın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda görüş birliğine vardıklarını ve genel başkanlarının arkasında olduklarını dile getirdi. Yetki konusunun Parti Meclisi’nde de, “oylama yapalım mı?” şeklinde gündeme geldiği, ancak karşı görüş olmaması nedeniyle gerek görülmediği ve bu durumun, “zımni” şekilde yetki olarak yorumlandığı ifade edildi.

POYRAZ: PARTİ KURULLARI İLE İSTİŞARE TEMEL PRENSİP

İYİ Parti’nin ise 13 Şubat’taki toplantıya Akşener’in tam yetki ile mi gideceği, yoksa masadan belirlenecek adayı yeniden yetkili kurullara götürüp götürmeyeceği ile ilgili son kararını vermediği kaydedildi.

Süreçle ilgili T24’ün sorusunu yanıtlayan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Akşener’in dün Gençlik Kolları İl başkanları ile bir araya geldiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Meral Akşener’in karar alma stratejisindeki temel prensip istişare. Parti kurulduğu günden beri bu böyle. Yani il başkanları, gençlik kolları başkanları, milletvekilleri, divan üyeleri, Genel İdare Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri. Akşener, İYİ Parti tarihi boyunca tüm kurulları ile istişareyi, prensip haline getirdi. Koyduğu temel prensip bu. Tüm kararlar, yetkili organlar ile alınır. 13 Şubat için de şimdiden bir şey denemez. Partisinin yetkili organlarıyla bütün bu süreçleri istişare edecektir. Süreç de başladı zaten. Dün de Gençlik Kolları İl başkanları ile bir araya geldi.”