Özdağ'dan tepki: "Camileri AK Parti’nin arka bahçesi haline getirdiniz, cumaya giden sayısı azaldı"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, imamların okullarda konferans verip ders anlatması için görevlendirilmesine tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
Özdağ'dan tepki: "Camileri AK Parti’nin arka bahçesi haline getirdiniz, cumaya giden sayısı azaldı"

Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında okullara konferans vermek ve ders anlatmakla görevlendirilen imamlara tepki sürüyor. 

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit Özdağ, "Camileri AK Parti’nin arka bahçesi haline getirdiniz. Cumaya giden sayısı azaldı, ateist ve deist sayısı arttı. Bırakın okullara gitmeyi çocuklar Müslüman kalsın. Sizin zihniyetiniz gidince bugün Müslüman olanlar deist ve ateist olurlar. Haçlı seferleri sizin kadar zarar vermedi." diye yazdı.

Etiketler
Ümit Özdağ
Son Güncelleme:
Süreniz sadece 8 saniye! Görseldeki çitayı bulan sivri zekasını ispatlıyor Süreniz sadece 8 saniye! Görseldeki çitayı bulan sivri zekasını ispatlıyor
Yeni Akit yazarı, Özlem Zengin'i hedef aldı: AK Parti'ye yutulmaz bir lokmadır Yeni Akit yazarı, Özlem Zengin'i hedef aldı: AK Parti'ye yutulmaz bir lokmadır
Suat Kılıç'ın istifası AKP'ye yakın yazarı mutlu etti: 'İtalyan tarzı takım elbise, çorapsız ayakkabı giyiyordu', 'Havan kime?' Suat Kılıç'ın istifası AKP'ye yakın yazarı mutlu etti: 'Havan kime?'
Onları gören erkekler boğulma taklidi yapıyor! Onları gören erkekler boğulma taklidi yapıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Şans onlardan yana: Para içinde yüzecek 5 burç açıklandı Para içinde yüzecek 5 burç açıklandı
Canlı yayında rakam verdi: 'Asgari ücret zammı şu anda belli' 'Asgari ücret zammı şu anda belli'
Zenginliğe ve paraya düşkün 2 burç : Onlarla yola çıkmak imkansız... Zenginliğe ve paraya düşkün 2 burç : Onlarla yola çıkmak imkansız...
Beyin yakan dikkat testi: 13 saniyede resimde gizli yılanı bulan kişi sayısı çok az Beyin yakan dikkat testi: 13 saniyede resimde gizli yılanı bulan kişi sayısı çok az
Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! İsmi sürekli değişiyor... Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı!