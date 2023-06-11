Özdağ'dan tepki: "Camileri AK Parti’nin arka bahçesi haline getirdiniz, cumaya giden sayısı azaldı"
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, imamların okullarda konferans verip ders anlatması için görevlendirilmesine tepki gösterdi.
Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında okullara konferans vermek ve ders anlatmakla görevlendirilen imamlara tepki sürüyor.
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit Özdağ, "Camileri AK Parti’nin arka bahçesi haline getirdiniz. Cumaya giden sayısı azaldı, ateist ve deist sayısı arttı. Bırakın okullara gitmeyi çocuklar Müslüman kalsın. Sizin zihniyetiniz gidince bugün Müslüman olanlar deist ve ateist olurlar. Haçlı seferleri sizin kadar zarar vermedi." diye yazdı.
Camileri AK Parti’nin arka bahçesi haline getirdiniz. Cumaya giden sayısı azaldı, ateist ve deist sayısı arttı. Bırakın okullara gitmeyi çocuklar Müslüman kalsın. Sizin zihniyetiniz gidince bugün Müslüman olanlar deist ve ateist olurlar. Haçlı seferleri sizin kadar zarar vermedi pic.twitter.com/OYN7u2tbmu— Ümit Özdağ (@umitozdag) June 11, 2023