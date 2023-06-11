Özdağ'dan tepki: "Camileri AK Parti’nin arka bahçesi haline getirdiniz, cumaya giden sayısı azaldı"

Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında okullara konferans vermek ve ders anlatmakla görevlendirilen imamlara tepki sürüyor.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit Özdağ, "Camileri AK Parti’nin arka bahçesi haline getirdiniz. Cumaya giden sayısı azaldı, ateist ve deist sayısı arttı. Bırakın okullara gitmeyi çocuklar Müslüman kalsın. Sizin zihniyetiniz gidince bugün Müslüman olanlar deist ve ateist olurlar. Haçlı seferleri sizin kadar zarar vermedi." diye yazdı.