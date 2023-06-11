Suat Kılıç'ın istifası AKP'ye yakın yazarı mutlu etti: 'İtalyan tarzı takım elbise, çorapsız ayakkabı giyiyordu', 'Havan kime?'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akit yazarı Sinan Burhan, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın "İlkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim" ifadesiyle iktidar partisinden istifa etmesi sonrası dikkati çeken sözler sarf etti.

'Şükür, Suat Kılıç istifa etti… Erdoğan’a güvenim arttı…' başlıklı yazısında genel olarak Kılıç'ın kibir seviyesinin çok yüksek olduğundan ve AKP tabanının bundan rahatsızlık duyduğundan bahseden Burhan, konuyu giyime kuşama getirmeyi de ihmal etmedi: "AK Parti tabanı Suat Kılıç nedeniyle Sn. Erdoğan’a çok kızdı. Dar kesim pantolon, İtalyan tarzı takım elbise, çorapsız ayakkabı. Ne giyimi ne de davranışları kültürümüze, geleneğimize ve dinimize uygun değildi. Hadi giyimi boş ver. Bakanlık yaptığı dönemde gittiği her ilde girmiş olduğu hava, kibir dillere destan. Bu yazıyı yazarken ortalama bir vatandaşın duygularını baz alarak yazıyorum."

'BİR MENİDEN ORTAYA ÇIKMIŞSIN, HAVAN KİME'

Burhan, seçimlerin bittiğini vurgulayarak artık AKP'de de bir özeleştiri sürecinin başlaması gerektiğini söyledi. "Erdoğan sayesinde vekil olan, bakan olan halka tepeden bakan zengin olan tiplerin bu partiden tasfiye edilmesi gerekir" diyen köşe yazarı, şunu da ekledi:

"Millet kibirli adamı sevmiyor. Ey kibirli insan sen kimsin. Bir meniden ortaya çıkmışsın. Havan kime? Sonunda toprak olup gideceksin."

Sinan Burhan'ın Akit'teki yazısının ilgili bölümü şöyle:

"(...) Ak Partili yetkililere sordum. Neden istifa etti diye? Suat Kılıç önce MKYK’ya girmeyi bekledi. Sonra vekillik bekledi. En son bakan olmayı bekledi. Bunlar da olmayınca istifa etti. Madem istifa edecektin. Neden aylar önce istifa etmedin? Madem, Ak Parti ve Erdoğan yanlış yaptı. O zaman istifa etseydin. Bakan olamayınca istifa ettin. Milletimiz samimi olanla samimi olmayanı ayırıyor. Ak Parti’den hakiki nedenlerle istifa etseydi başımın üzerinde yeri olurdu. Makam verilmeyince istifa… Yok, yok olmaz.

'NE GİYİMİ NE DAVRANIŞLARI KÜLTÜRÜMÜZE, GELENEĞİMİZE VE DİNİMİZE UYGUN DEĞİLDİ'

AK Parti tabanı Suat Kılıç nedeniyle Sn. Erdoğan’a çok kızdı. Dar kesim pantolon, İtalyan tarzı takım elbise, çorapsız ayakkabı. Ne giyimi ne de davranışları kültürümüze, geleneğimize ve dinimize uygun değildi. Hadi giyimi boş ver. Bakanlık yaptığı dönemde gittiği her ilde girmiş olduğu hava, kibir dillere destan. Bu yazıyı yazarken ortalama bir vatandaşın duygularını baz alarak yazıyorum.

'YENİDEN REFAH PARTİSİ HATA EDER'

Hayatını Milli Görüş ve Erbakan düşmanlığı üzerine kurgulamış Fetö’cülerle ilgili 17-25 Aralık darbe sürecinde sonra Fetö terör örgütü başının ismini anarak aleyhine kaç tiviti vardır? Milli Görüşçüler onun bakanlığı döneminde hangi görevlere geldiler? Yoksa tasfiye mi oldular? Sn. Fatih Erbakan acaba araştırır mı? Bakanlıkta görev yapan Milli Görüşçülere sorabilir. Hani dedik ya hakkı söyleyeceğiz… Yeniden Refah Partisi kendi kadrolarını oluşturmak yerine küskün ve kırgınlar partisi olmaya başlarsa hata eder.

'DAVUT GÜLOĞLU YENİDEN REFAH'A OY VE VİZYON GETİRDİ'

Seçimlerde Yeniden Refah Partisine yönelen Milli Görüşçülerde bir tereddüt başladı. Beni arayan Milli Görüşçü dostlarımın uyarısı üzerine yazının bu bölümünü ekledim. Elbette bir parti merkeze açılır. Örneğin Davut Güloğlu partiye oy ve vizyon getirdi. Ona itiraz eden oldu mu? Partiye iki oy bile getiremeyecek isimlerle yola devam edilirse bu yolun sonu hüsran… İçten içe Erdoğan nefretine kapılmışları partiye katmanın ne denli hata olduğu anlaşılacaktır.

'AK PARTİ'DE BİR ÖZELEŞTİRİ SÜRECİ BAŞLAMASI LAZIM'

Seçimler bitti. Artık Ak Parti’de bir öz eleştiri süreci başlaması lazım. Erdoğan sayesinde vekil olan, bakan olan halka tepeden bakan zengin olan tiplerin bu partiden tasfiye edilmesi gerekir. Millet kibirli adamı sevmiyor. Ey kibirli insan sen kimsin. Bir meniden ortaya çıkmışsın. Havan kime? Sonunda toprak olup gideceksin.

Bu millet Erdoğan’ı neden seviyor. Halka yakın, gönül adamı. Zaman zaman Bilal Erdoğan ile görüşme imkânı oluyor. Kibrin zerresi yok. Bilal Erdoğan bile boynu bükük gezerken sizler kimsiniz. Artık bu tür adamların devri kapanmalıdır. (...)"

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