Dünya Doktorları: Depremde büyük yıkıma uğrayan illerde ihtiyaçlar hâlâ çok büyük

GERÇEK GÜNDEM /

6 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası Türkiye ve Suriye’de yaklaşık 15 milyon insan bu depremlerden doğrudan etkilendi. Dünya Doktorları ise, kırsalda ve erişilmesi zor bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, “Dünya Doktorları olarak, her türlü afetten etkilenen insanlara yerel sağlık altyapısı sürdürülebilir olana kadar destek vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya Doktorları Derneği (DDD), 6 Şubat’ta meydana gelen 7.8, 7.6 ve 6.4 büyüklüğündeki üç büyük depremin ardından Türkiye'nin güneyi ile Suriye’nin kuzeybatısında çalışmalarına devam ediyor. Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Adana’da 50.783 kişi hayatını kaybettiğini belirterek “Depremlerle büyük yıkıma uğrayan illerde ihtiyaçlar hâlâ çok büyük” dedi.

DÜNYA DOKTORLARI DEPREMİN İLK GÜNÜNDEN BERİ HİZMET VERİYOR

Depremler nedeniyle Türkiye'nin 34,2 milyar dolar olan hasar maliyetinin ülkenin gayri safi milli gelirinin yüzde 9'una eşit olduğunu söyleyen Bilgin, “Türkiye'de 300 binden fazla binanın yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü biliniyor. Yaklaşık 15 milyon insan depremlerden etkilenirken, en az 5 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Yalnızca Türkiye'de 2 milyondan fazla insan, sağlık, hijyen ve içme suyu gibi temel hizmetlere sınırlı erişimi olan geçici barınma evlerinde kalıyor” ifadelerini kullandı.

Dünya Doktorları olarak, her türlü afette etkilenen insanlara yerel sağlık altyapısı sürdürülebilir olana kadar destek vermeye devam ettiklerini belirten Bilgin, “Depremden sonraki ilk 8 saat içinde Hatay'da Antakya, Samandağ, Defne, Altınözü, Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde, Suriye'de ise Zeytindalı Bölgesinde yer alan Afrin ve İdlib'te "Mobil Hizmet Birimleri" ve "Sağlık Merkezleri" ile "Kadın ve Çocuklar için Güvenli Alanlar" vasıtasıyla hizmet vermeye devam ediyoruz. "Level-3 Kategorisi Sahra Hastanesini" Suriye'nin Cinderes bölgesinde, Almanya'dan getirmekte olduğumuz mobil sağlık otobüsümüz de Hatay ‘da Haziran 2023'te itibaren faaliyete geçecek. Bu süreçte Dünya Doktorları depremin ilk gününden itibaren Hatay’da 8.402 kişiye birinci basamak sağlık, 5.061 kişiye psikososyal destek ve 120 kişiye koruma desteği olmak üzere toplam 13. 464 depremzedeye insani yardım hizmeti sağlamıştır. Bunun yüzde 27’si kadın, yüzde 13’ü erkek ve yüzde 60’ı çocuklardan oluşmaktadır” dedi.

“HATAY’DA HER HAFTA DEPREMDEN ETKİLENEN OTİZMLİ ÇOCUKLARA PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLIYORUZ”

“Bugüne kadar, 9 bin 500 sağlık taraması, 10 bin 220 eczane hizmeti, 5 bin 622 psikososyal destek grup seansı ve 15 bin depremzedeye sağlık, psikososyal destek ve koruma ulaştırdık” diye konuşan Bilgin, Hatay’da her hafta depremden etkilenen otizmli çocuklar ve ebeveynleri ile psikososyal destek seansları düzenlendiğini ifade etti.

Bilgin, “Dünya Doktorları, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı iş birliği ile Hatay’daki kadın ve çocuk dostu güvenli alanında depremlerden etkilenen otizmli çocukları ağırlıyor. Çocuklara verilen psikososyal desteğin yanı sıra Dünya Doktorları psikologları, otizmli çocukların anneleri ile tanışma ve gevşeme egzersizleri yapıyor ve psikoeğitim veriyor. Özellikle otizmli çocuklar doğal afet gibi durumlardan normal gelişim gösteren çocuklara göre çok daha fazla etkilenebiliyor” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem