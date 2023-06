Erdoğan'dan sokaktaki vatandaşa: 85 milyonun bilgileri sızdırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sokaktaki vatandaşa, devletin kayıtlarındaki milyonlarca kişinin şahsi bilgileri internete düştü. Verilerin daha da yayılmasını önlemek adına Gerçek Gündem olarak ismini vermeyeceğimiz sitede TC kimlik, aile bireyleri, telefon numarası gibi birçok bilgiye ulaşılabiliyor.

Tapu ve diğer özel bilgiler için ise ücretli üyelik isteniyor. Bilgilerin e-Devlet tabanından alındığı ileri sürülüyor.

Gelişme, Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda bir numaralı gündem maddesi haline gelirken devlet kurumlarından henüz bir açıklama yapılmış değil.

'BÜYÜK VE KORKUNÇ SONUÇLAR ORTAYA KOYAN BİR SUÇ'

MLSA Eş Direktörü Veysel Ok, konuyla ilgili olarak freewebturkey'e yaptığı ilk değerlendirmede "Şu an herhangi bir kişi, istediği kişinin her türlü bilgisine ulaşma şansına sahip. Bu büyük ve korkunç sonuçlar ortaya koyan bir suç" ifadesini kullandı.

Ok, devamında ise bu tedbirsizliğin şaşırtıcı olmadığını söyledi:

"Eski İçişleri Bakanı, telefonunda KİM diye bir uygulama kullanıyordu. Bunun da hukuksuz olduğunu söylemiştik. İçişleri Bakanlığının dahi kişisel verilere özen göstermediği bir durumda, vatandaşların güvenliğini kim koruyacak? Savcıların hem bu verileri çalanlar, yayınlayanlar, hem de verilerin korunması yönünde tedbir almayanlar hakkında acilen harekete geçmesi gerekir."

'ADINIZA BİR YERLERE İHBARDA BULUNULABİLİR, ALIŞVERİŞ YAPILABİLİR'

Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar da Halk TV için yaptığı yorumda yakın zaman önce Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Yemeksepeti verilerinin de hacklendiğini hatırlattı.

"Kimi durumlarda da kurumlar hacklendiklerinin farkına varamıyor. Bu bilgiler elde eden kişiler, bu verileri bir araya getirerek ya satıyor ya da kazanç amaçlı kullanıyor" diyen Sansar, şunları kaydetti:

"Burada bilgileri yer alanlar için büyük sıkıntı oluşabilir. Örneğin, bir düşmanınız varsa adresinizi bulur. Sizin adınıza bir yerlere ihbarda bulunulabilir. Yine sizin adınıza alışveriş yapılabilir."

'ERİŞİM DERHAL ENGELLENMELİ'

Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz, "Öncelikle erişimin derhal engellenmesi lazım. Erişimin engellenmesini takiben nereden sızdıysa derhal bir soruşturmayla bu suçu kimin işlediğini bulmaları lazım. Bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor" diye konuştu.