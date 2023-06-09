Can Atalay: Pek yakında kucaklaşacağız

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) tutuklu milletvekili Can Atalay, cezaevinden gönderdiği mesajında kendisiyle dayanışma içinde bulunan herkese teşekkür ederek "Pek yakında kucaklaşacağız" dedi.

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Can Atalay: Pek yakında kucaklaşacağız

Yargılama sürecinde yaşananlarla hukuk tarihine bir skandal olarak adını yazdıran Gezi davasında kapsamında tutuklu bulunan ve geçtiğimiz 14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen halen serbest bırakılmayan Can Atalay, cezaevinden yeni bir mesaj gönderdi.

Kendisiyle dayanışma içinde bulunanlara teşekkür eden Atalay, şunları söyledi:

"Malumunuz mahpusum. Bizim için yeni bir durum değil belli ki son da olmayacak. Benden önce buraya girenler için omuz verdiğim çalışmalardan biri de şimdi benim için sürdürülüyor. Hakikaten çok mutlu ve duyguluyum.

Selam eden, adliye önünde dayak yiyen, sokağa çıkan, televizyonda konuşan, tweet atan ve dahi bütün
dayanışmasını kendinde yaşayan herkese minnetle... Pek yakında kucaklaşacağız. Baki ilk selam."

Can Atalay: Pek yakında kucaklaşacağız - Resim : 1

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Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP cezaevi
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