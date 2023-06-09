Türklerin en çok başvurduğu üçüncü ülke... Fransa Büyükelçiliği: Vize konusunda politikamız değişmedi, başvuru sayısı çok arttı

Schengen vizesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Vize şirketleri, seyahat acenteleri, turizm şirketleri, iş insanları, sanatçılar ve vatandaşlar Türkiye’de vize krizinin yaşandığını söylüyor. AB ülkeleri temsilcileri ise Türkiye’de vize sorununun yaşanmadığı konusunda açıklamalar yapmaya devam ediyor.

ALMANYA RET ORANINDA EN YÜKSEK KONUMDA, ALMANYA’YI FRANSA TAKİP EDİYOR

Almanya ve Yunanistan’dan sonra Türkiye’den AB ülkeleri içinde geçen yıl en çok başvuru yapılan ülke Fransa.

AB Schengen vizesi için geçen yıl Türkiye'den yapılan 778 bin başvurunun 591 binden fazlası, Almanya, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın diplomatik temsilciliklerine geldi. Almanya, yüzde 21 ile en fazla başvuru yapılan ülkeler arasında ret oranı en yüksek konumda yer alırken, Almanya’yı yüzde 13,4 ile Fransa takip ediyor.

Schengen vizesiyle ilgili sorun ve tartışmalar devam ederken, Fransa Büyükelçiliği yetkilisi, Türkiye’deki vize sorunu konusunda Gerçek Gündem’e konuştu.

“TÜRKİYE, SCHENGEN BAŞVURULARINDA DÜNYANIN EN ÖNDE GELEN ÜLKESİ”

Gerçek Gündem’in sorularına yazılı yanıt veren Fransa Büyükelçiliği yetkilisi, Türkiye’ye yönelik vize talebinin son aylarda hızla arttığını belirterek, “Türkiye, Schengen vizesi başvurularında dünyanın en önde gelen ülkesidir” dedi.

Fransa, 115 bin 114 ile Almanya ve Yunanistan'ın ardından AB ülkeleri arasında en çok Schengen vize başvurusu yapılan üçüncü ülke. Ayrıca verilere göre, Fransa, geçen yıl Türkiye'den yapılan başvuruların ortalama yüzde 13,4'ünü de reddetti.

‘Türk vatandaşların vize başvurularında kısıtlama yapıldığı’ iddiasını reddeden Fransa Konsolosluğu çalışanı, Fransa’nın vize başvurularında dünyada 4’üncü sırada yer aldığını belirtti: “Vize başvurularının incelenmesine ilişkin kriterlerimiz değişmedi. Ayrıca randevularımıza yaklaşık yüzde 10 oranında gelmeyen olduğunu da belirtmek önemli.”

“BAŞVURU VE RET SAYILARINI HİÇBİR FRANSIZ ELÇİLİĞİ AÇIKLAYAMAZ, GİZLİ BİLGİLERDİR”

Büyükelçilik yetkilisi, ‘gizli bilgi’ olduğu gerekçesiyle Fransa’nın Türk vatandaşlarına verdiği vize ve başvuru sayısını açıklamayı reddetti:

“Bunlar gizli bilgilerdir ve Büyükelçiliğimizin politikası da bu tür bilgileri ifşa etmemektir. Bu dünyanın her yerindeki tüm Fransız elçilikleri için bir kuraldır.”

Ret oranlarının da Fransa Büyükelçiliği tarafından açıklanamayacağını söyleyen Büyükeçilik yetkilisi, oranlarla ilgili olarak, “AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut’un da belirttiği gibi, 2022'de Türkiye'de bu oran 2021'e göre daha düşüktü. Ayrıca dünya ortalamasının da altında” açıklamasını yaptı.

“YÜKSEK TALEP NEDENİYLE RANDEVULAR ÇOK HIZLI DOLUYOR”

Büyükelçilik yetkilisi, Türkiye’den yapılan vize başvuru taleplerinin artmasından dolayı randevuların çok hızlı dolduğunu ancak başvuruların hepsini değerlendirmek için çok çalıştıklarını söyledi:

“Diğer üye devletler gibi biz de belirlenen kriterlere göre başvuruları mümkün olan en kısa sürede yanıtlamak için elimizden geleni yapıyoruz ancak yüksek talep nedeniyle vize başvuruları için düzenli olarak verilen online randevular çok hızlı bir şekilde doluyor.”