Kulis: Erdoğan 2 hamleyle partisinde çok ciddi bir tasfiye yaptı; Süleyman Soylu ve Hulusi Akar hayli kızgın, Binali Yıldırım çok bozuldu

Gazeteci Sedat Bozkurt, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda yüzde 52.18'le yeniden cumhurbaşkanlığına getirilmesiyle sonlanan seçim maratonundaki tartışmaları ve 28 Mayıs sonrası oluşturulan yeni kabineyi Kısa Dalga'daki köşesine taşıdı.

Aralarında Süleyman Soylu, Hulusi Akar ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun da olduğu bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın talebi üzerine milletvekilliğine aday gösterilmişlerdi. Seçimlerin ardından açıklanan yeni kabinede ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışında hiçbir isme yer verilmemişti.

Bozkurt, Erdoğan'ın iki hamleyle iktidar partisinde çok ciddi bir tasfiye yaptığını dile getirdi. "Bunu çok ince yaptığını söylemek lazım. Aralarında sıkıntı olduğu bilinen Süleyman Soylu ile Hulusi Akar’ı bakanlıktan uzaklaştırmak için bakanların ikisi hariç hepsini TBMM'ye taşıdı ve orada bıraktı" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

'ÇAVUŞOĞLU İLE DE ÇALIŞMAK İSTİYORDU AMA BU NEDENLE İSTİSNA YARATMAMALIYDI'

"Turizm ve sağlık bakanlarına da aday olmayacakları, siyaseti bırakmayı düşündüklerine ilişkin açıklama bizzat Erdoğan tarafından yaptırıldı. Çünkü onlarla çalışmak istiyordu. Mevlüt Çavuşoğlu ile de çalışmak istiyordu ama bu nedenle istisna yaratmamalıydı. Hakan Fidan’a da makam bulması lazımdı. Muhtemelen Çavuşoğlu Antalya’dan belediye başkan adayı olacak.

'SOYLU DA AKAR DA HAYLİ KIZGIN'

Bu yönteme muhatap olan Soylu da Akar da hayli kızgın. Akar’ın bu kızgın hali devir teslim töreninde de görüntülere yansıdı. Akar kızgınlığını tepki haline getirecek ve TBMM’de hiçbir görevi kabul etmeyecek. TBMM çalışmalarına da çok katılmayı, grup toplantılarına bile gelmeyi düşünmüyor. Çünkü meseleyi anladı, bu tasfiyeydi. Soylu politik profili daha yüksek bir isim. Daha politik davranacaktır. TBMM’de olmasa bile belediye başkan adaylığı beklentisi muhtemelen vardır. Gösterilir mi? Bu biraz muallak ve ihtiyaca bağlı Erdoğan siyasetinin bu gibi kararları.

'BİNALİ YILDIRIM ÇOK BOZULDU'

Hakan Fidan bakan oldu. Başbakan olduğu zaman 15 Temmuz’da yaşadığı sıkıntı nedeniyle onu MİT Müsteşarlığı görevinden almak isteyen Binali Yıldırım parti tüzüğündeki 3 dönem kuralı, kendisinin yoğun talebine karşın esnetilmedi ve aday gösterilmedi, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevine de getirilmedi beklentisi olmasına karşın. Buna çok bozuldu. Politik hamleleri anlayacak deneyime sahip olduğu için uzun zamandır uygulamada olan tasfiyenin yeni bir aşamasında olduğunu hemen anladı. Onunla birlikte pek çok önemli isim de tasfiye planının içindeydi.

'BERAT ALBAYRAK DA TASFİYE EDİLENLER LİSTESİNDE'

Ortalıkta gözükmediği için tartışmaların merkezinde olan Berat Albayrak da damatlık hukuka karşın tasfiye edilenler listesinde. Önceki bakanlardan Mehmet Muş, Nurettin Nebati ve Fatih Sönmez Albayrak kontenjanından bakandı. Şimdi Albayrak kontenjanından bakan koltuğuna oturan hiç kimse yok. Enerji bakanlığı için Albayrak tarafından bir talep iletildiği ama kabul edilmediğine ilişkin bir bilgi de ortalıkta dolaşıyor. Ve ekonominin direksiyonunda bir dönem yanına Erdoğan’ı da alarak mücadele ederek tasfiye ettiği anlayışın en katı savunucusu oturuyor. Ve şimdi Erdoğan onun yanında. (...)"

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