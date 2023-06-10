'Yaşlı partiliye tokat attı' iddiasına Zeydan Karalar'dan videolu yanıt: 'Dürüst olun, insan olun, delikanlı olun'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kendisinin yaşlı bir partiliye tokat attığı iddialarına yayınladığı bir video ile yanıt verdi.

Son Güncelleme:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kürsüye çağırdığı bir kişiye tokat attığı öne sürülen video sosyal medyada dolaşıma sokuldu. 

VİDEOLU YANIT 

Söz konusu iddiaya Karalar'ın yanıtı sert oldu. 

Sosyal medya hesabından olaya ilişkin video paylaşan Karalar, "İftira çok aşağılık bir şeydir. Atanlar gün yüzü görmesin. Ama kalbim temiz. Bu olayı başka bir açıdan montajlayıp, Zeydan Karalar yaşlı partiliyi dövdü diye servis edenler, siz aslını biliyorsunuz ama bilmeyenler izlesin. Bu videoyu bizden habersiz bir kardeşimiz çekmiş" ifadelerini kullandı. 

"DÜRÜST OLUN, İNSAN OLUN"

"Dövdü dedikleri adam benim 45 yıllık yol arkadaşım" diye yazan Karalar, "Ben ona demokratik hakkını kullansın diye kürsümü verdim. Şimdi bu haysiyetsiz yalanı paylaşan bütün haber siteleri, bu videoyu yayınlayıp benden özür dilemek zorunda. Bunu yapmayan herkes ahlaksız ve kötü niyetlidir. Ben belediye başkanıyım diye sürekli bu iftiraları kaldırmak zorunda değilim. Ben de insanım. Dürüst olun, insan olun, delikanlı olun" ifadeleri ile açıklamasına son verdi.

Etiketler
Zeydan Karalar
Son Güncelleme:
CHP’li Ağbaba’dan kanun teklifi: Esnafın prim gün sayısını 7200'e düşürün CHP’li Ağbaba’dan kanun teklifi: Esnafın prim gün sayısını 7200'e düşürün
Kabuklarını asla çöpe atmayın... Çiçeklerin dibine verince çiçek coşuyor Kabuklarını asla çöpe atmayın... Çiçeklerin dibine verince çiçek coşuyor
Köftenin kıvamı meğer lokantalarda bu yüzden iyiymiş: Basit pişirme tekniği Köftenin kıvamı meğer lokantalarda bu yüzden iyiymiş: Basit pişirme tekniği
Hatay Barosu ve İstanbul Barosu Başkanları'ndan Can Atalay çağrısı Hatay Barosu ve İstanbul Barosu Başkanları'ndan Can Atalay çağrısı
ÇOK OKUNANLAR
En korkak 4 burç belli oldu En korkak 4 burç belli oldu
Sessizliğini bozdu: İddialar ayyuka çıktı, Sedat Peker aylar sonra paylaşım yaptı! İddialar ayyuka çıktı, Sedat Peker aylar sonra paylaşım yaptı!
Onları gören erkekler boğulma taklidi yapıyor! Onları gören erkekler boğulma taklidi yapıyor!
Uzmanı dolar kurundaki tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki hafta... Uzmanı dolar kurundaki tehlikeye dikkat çekti!
Sivri biberin acı mı tatlı mı olduğunu anlamanın püf noktası: Meğer bu kadar basitmiş Sivri biberin acı mı tatlı mı olduğunu anlamanın püf noktası: Meğer bu kadar basitmiş