CHP’li Ağbaba’dan kanun teklifi: Esnafın prim gün sayısını 7200'e düşürün

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, esnafın emeklilik için gereken prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi için kanun teklifi verdi. Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimden önce verdiği vaadi anımsatarak “Eğer iktidar samimi ise daha fazla beklemeden kanun teklifimize destek verir, esnafımız ise emeklilik için daha fazla beklememiş olur” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, esnafın emeklilik için gereken prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi için TBMM Başkanlığı’na kanun teklif verdi.

“Yıllardır esnafımızın 9000 gün prim mağduriyetine son verilmesi için çağrıda bulunduk” diye Ağbaba, “Önerilerimizi dikkate almayan iktidar, seçim öncesinde esnafımızın emeklilik hakkı için ödemesi gereken prim gün sayısını 7200 güne çekileceğini açıkladı. Biz de madem böyle bir müjde verildi gelin çok beklemeden esnafımızın yaşamış olduğu bu mağduriyete hemen son verelim diyoruz. Emeklilik hayali kuran esnafımızı daha fazla bekletmeye gerek yok. Meclis tatile girmeden vermiş olduğumuz kanun teklifi hemen desteklenirse, esnafımıza seçim meydanlarında Erdoğan’ın vermiş olduğu sözü yerine getirmesinde ne kadar samimi olduğunu da böylece anlamış oluruz” şeklinde konuştu.

“İKTİDARIN NE KADAR SAMİMİ OLDUĞUNU GÖSTERECEK”

Ağbaba sözlerine şöyle devam etti:

“Teklifimiz hemen yasalaşırsa esnaflarımız 7200 prim günü ile emekli olabilecek. Bu da aynı zamanda 25 yıla denk gelen prim süresi 5 yıl daha azalarak 7200 güne inecek. Bu durumda emeklilik hayali kuran esnaflarımızın emeklilik hakkına erişmesini sağlayacak.

EYT yasası ile emeklilik işlemleri halen devam ederken, gelin bu teklif ile de milyonlarca esnafımızın ve ailesinin yıllardır yaşadığı bu mağduriyete son verelim. Seçim öncesi Erdoğan’ın seçim meydanlarında müjde diye verdiği sözlerin her birinin takipçisiyiz.

Bu bakımdan 7200 gün prim müjdesinin de esnafımız adına takipçisi olmaya bu kanun teklifi ile devam ediyoruz. Bu teklif aynı zamanda iktidarın ne kadar samimi olup olmadığının da göstergesi olacaktır.”