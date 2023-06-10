Açlık sınırında Avrupa deneyimi! "Maddi zorluklar yaşadığı için ülkeye erken dönen Türk öğrenciler var"

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki değişim programı olan Erasmus’a gitmeye hak kazanan öğrenciler döviz kurundaki artış ve Türk lirasının her geçen gün daha da değer kaybetmesinden dolayı sıkıntılı zamanlardan geçiyor.

Erasmus programı sayesinde Avrupa’da eğitim görmeye giden öğrenciler döviz kurundaki artıştan dolayı paralarının hiçbir şeye yetmediğini söylüyorlar.

Gerçek Gündem’e konuşan öğrenciler, “Maddi zorluk yaşadığı için ülkeye erken dönmek zorunda kalan ve bu yüzden de eğitimlerini tamamlayamayan arkadaşlarımız var. Biz burada daha öğrenciyken geçim kaygısı yaşıyoruz, hepimizin Erasmus deneyimini zehir ediyorlar” diyor.

“SÜREKLİ KEMERLERİ SIKMAMIZ GEREKİYOR”

Ankara Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı dördüncü sınıf öğrencisi Ceyda Mavuş, Erasmus programı ile İspanya’ya gitmeye hak kazandı. İspanya’nın Zaragoza şehrinde dört buçuk ay kalan Mavuş, 6 Haziran’da ise Türkiye’ye döndü.

“VİCDAN AZABINDAN UYUYAMIYORDUM”

Türkiye’deki öğrencilik hayatının sürekli bir koşuşturma içinde geçtiğini belirten üniversite öğrencisi, İspanya’daki hayatının ise sakin geçtiğini söyledi. Mavuş, İspanya’da kaldığı 4 buçuk ay boyunca sürekli ‘kemerleri sıkması’ gerektiğini belirterek, ay sonu kaygısı yaşadığını dile getirdi:

“Paramın suyu iyice çektiği için son iki ayda her gün annemin kredi kartıyla harcama yaptım. Bu yüzden kendimi çok kötü hissediyordum, hatta geceleri vicdan azabından ağlayıp uyuyamıyordum.”

Üniversite öğrencisi Mavuş, Erasmus programı kapsamında aylık 600 euro hibe aldı. Ancak Erasmus’a giderken öğrenciler hibenin hepsini alamıyor. Erasmus’a gitmeden önce öğrencilere hibenin yüzde 80’i veriliyor ve Türkiye’ye geri döndüklerinde eğer tamamlanması gereken krediyi tamamlamışlarsa hibenin geri kalanını alabiliyorlar.

Türk öğrencilerin Erasmus dönemlerini çok zor koşullar içinde geçirdiklerini söyleyen üniversite öğrencisi, kendisine verilen 600 euroluk hibenin yetmediğini ve ailesinden sürekli para almak zorunda kaldığını ifade etti:

“Marketteki en ucuz besinleri yiyip şehirdeki en ucuz evlerde kalsam bile hibe bana zar zor yetiyor. Minimum düzeyde sosyalleşmek ve Avrupa’ya gelmişken biraz da gezmek istiyorsanız hibe kesinlikle yetmiyor.”

“AİLEMİ ZORA SOKTUĞUMU BİLİYORUM”

Ailesinin durumunun çok iyi olmadığını belirten Mavuş, “Erasmus boyunca ortalama ne kadar harcadığımı bilmiyorum ancak orta halli ailemi zora soktuğumu çok iyi biliyorum ve bunun için de hiç hissetmemem gereken bir vicdan azabı içerisindeyim” dedi.

“ÇOK AÇ OLMAMAMA RAĞMEN PARAM OLMADIĞI İÇİN YEMEK YİYEMEDİM”

Üniversite öğrencisi, Erasmus’taki Türk öğrenciler ile diğer Avrupalı öğrenciler arasında özellikle maddi açıdan çok büyük farklılıklar olduğunu söyledi. Mavuş, Alman arkadaşıyla bir alışveriş merkezine gittiğini ancak parası olmadığı için arkadaşıyla birlikte restoranda yemek bile yiyemediğini anlattı:

“Ben alışveriş merkezinde sadece en temel ihtiyaçlarımı aldım ama yine de para harcadığım için kendimi kötü hissettim. Alman arkadaşımsa çok pahalı bir mağazadan alışveriş yaptı ve üstüne 20 Euro’ya bir restoranda yemek yedi. Ben ise o an çok aç olmama rağmen param olmadığı içi yemek yiyemedim ve çok uzakta olan evime dönüp makarnamı haşlayıp onu yedim. Çünkü başka çarem yoktu.”

“Biz Türk öğrenciler olarak Avrupa’ya gelmişken gezmek istiyoruz ama otel ücretlerini bile karşılayamadığımız için Couchsurfing isimli uygulamayı kullanarak ucuz yerlerde kalmak zorunda kalıyoruz” diye konuşan üniversite öğrencisi, Türk öğrencilerin sürekli stresli, yorgun ve mutsuz olduklarını dile getirdi.

“ERASMUS, TÜRK ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK SINAVI”

Erasmus’un Türk öğrenciler için geçim kaygısı içinde geçtiğini söyleyen üniversite öğrencisi, “Avrupalı arkadaşlarımla konuşurken sürekli ‘ucuzluktan’ bahsedip para muhabbeti yapıyorum ve bu tüm Türk öğrencilerde olan bir durum. Erasmus, Türk öğrencilerinin psikolojik bir sınavı” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi, “Genellikle marketten aldığımız kalitesiz ve ucuz şeylerle beslendik. Avrupalı yaşıtlarımız ise refah içinde geçirdiler Erasmus dönemini. İspanya’nın kötü ekonomisi bile Türkiye’dekinden çok daha iyi bir durumda” diye de ekledi.

Türkiye’deki öğrencilik hayatının da çok zor geçtiğini belirten Mavuş, “O kadar korkunç bir durum ki aslında bu. Ben İspanya’ya geldiğimde fark ettim Türkiye’de şikâyet ettiğim hayatımın buraya kıyasla ne kadar kolay olduğunu” dedi.

Zaragoza, İspanya

Erasmus programı sayesinde Avrupa’ya gitmeye hak kazanan bir diğer öğrenci ise Boğaziçi Üniversitesi iktisat bölümü ikinci sınıf öğrencisi Bülent Can Solakarı.

Yaklaşık 5 aydır Hollanda’da eğitimine devam eden Solakarı, 5 arkadaşıyla birlikte uluslararası bir öğrenci evinde kalıyor. Tilburg Üniversitesi’nde eğitimine devam eden üniversite öğrencisi, Hollanda’da Türkiye’ye kıyasla çok sakin bir hayatının olduğunu söylüyor:

“Genellikle burada okula veya başka yerlere bisikletle gidip geliyoruz. Daha ekonomik olduğundan evde yemek yemeyi tercih ediyorum.”

Hollanda’da Türkiye’dekinin aksine herkesin çok rahat ve özgür bir biçimde yaşadığını söyleyen üniversite öğrencisi, “Hollanda, kimsenin kimseye karışmadığı ve müdahale etmediği bir yer. Birbirinizi rahatsız etmediğiniz sürece burada her şeyi yapabiliyorsunuz” dedi.

“ERASMUS İÇİN YILLARCA PARA BİRİKTİRDİM AMA ŞU ANDA PARAM RESMEN YOK OLDU”

Üniversite öğrencisi Solakarı, yıllarca Erasmus için para biriktirdiğini ancak şu anda biriktirdiği paranın ‘yok olduğunu’ belirterek, “Kur o kadar yüksek ki Türk lirası inanılmaz derecede çok hızlı bir şekilde eriyor. Bu yüzden paramız hiçbir şeye yetmiyor” diye konuştu.

“Paramız yetmediği için en basit aktivitelere bile katılamıyoruz. Örneğin yaklaşık 20 kişi toplanıp bir yere gitmek istiyoruz ama bizim yani Türk öğrencilerin parası yetmediği için çoğu geziye katılamıyoruz. Avrupalı öğrenciler her geziye katılabilirken biz çoğu yere gidemiyoruz” diye konuşan Solakarı, bunun Türk öğrenciler için çok kötü bir durum olduğunu belirtti.

“ÇALIŞMAK ZORUNDA KALAN ARKADAŞLARIM VAR”

Hollanda’ya hem çok büyük bir meblağ biriktirerek hem hibe alarak geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi, maddi zorluklar yaşadıkları için çalışmak zorunda kalan arkadaşlarının olduğunu söyledi:

“Yarı zamanlı işlerde çalışarak geçimini sağlamaya çalışan arkadaşlarım var. Ben de Hollanda’ya gelmeden önce çok fazla para biriktirmiştim ama paramın neredeyse hepsini harcadım.”

“BURADA İKİ AY DAHA KALMAK İÇİN PARAM YOK”

Yakın zamana kadar maddi sorunların kendisini çok fazla etkilemediğini ifade eden Solakarı, Hollanda’da ki ay daha kalacağını ancak bu zamanı geçirmek için yeterli parasının olmadığını söyledi:

“İstediğiniz kadar hesap yapın veya tutarlı olun ama para çok hızlı bir şekilde eriyor. Bu iki ayı nasıl geçireceğimi düşünüyorum. Yemek yerken, dışarıda arkadaşlarımla birlikteyken ya da su alırken bile düşünüyorum bunu çünkü hiç aklımdan çıkmıyor para konusu.”

“RESTORANDA YEMEK YERİNE SANDVİÇ ALIYORUM, BÖYLECE BİRKAÇ EURO ARTIRIYORUM”

Dışarıda bir lokantada yemek yiyemiyorum onun yerine sandviç alıyorum böylece birkaç euro daha artırabiliyorum. Sürekli böyle hesaplar yapıyorum” diye konuşan Solakarı maddi zorlukların Türk öğrencileri her açıdan kısıtladığını söyledi.

Tilburg, Hollanda

“HİBE HİÇBİR ÖĞRENCİYE YETMİYOR”

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencisi Eda* ise 4 üzerinden 4 ortalama yaparak Erasmus’a gitmeye hak kazandı ve şu anda İspanya’nın Zaragoza şehrinde eğitimine devam ediyor. İspanya’da beşinci ayında olan üniversite öğrencisi, dört kişiyle birlikte aynı evde kalıyor.

Türk öğrencilerin kurun sürekli oynaması sebebiyle çok fazla maddi zorluk yaşadığını söyleyen üniversite öğrencisi Eda*, Erasmus sürecinde alınan hibenin hiçbir öğrenciye yetmediğini belirtti:

“Sürekli para hesabı yapmamız gerekiyor. Hibe sadece yaşam masraflarınızı karşılamaya yetiyor. O yüzden dolu bir Erasmus deneyimi yaşamak istiyorsanız hibenin üzerine sizin para koymanız gerekiyor. Bu da en fazla Türk öğrencileri vuruyor çünkü Türk lirası gün geçtikçe değer kaybediyor.”

“TÜRKİYE’YE ERKEN DÖNMEK ZORUNDA KALAN ARKADAŞLARIM VAR”

Üniversite öğrencisi, maddi zorluk yaşadığı için Türkiye’ye erken dönmek zorunda kalan çok fazla arkadaşının olduğunu söyledi:

“Normalde birkaç ay daha fazla kalabilecekken ekonomik olarak zorlandıkları için dönen arkadaşlarım var. Para harcamamak için evden çıkmama noktasına gelen arkadaşlarım da var.”

“ARTIK TÜRK LİRASIYLA İŞLEM BİLE YAPILAMIYOR, SEBEBİ DE KUR ARTIŞI”

Erasmus öğrencisi, Türk bankasında bulunan parasını Euro hesabına aktarmak için Wise adında bir sistem kullandığını söyledi. Bu sistemi kullanmasının sebebi ise para transferlerinde bankaların çok büyük bir oranda komisyon alması. Transfer sırasında maddi kayba uğramamak için bu sistemi kullandığını söyleyen üniversite öğrencisi, kur artışından dolayı ise yaklaşık 1 aydır sistemi kullanamıyor:

“Türk lirası hesabından euro hesabına para gönderileceği zaman bankalar ciddi oranda ücret alıyor. Biz bundan kaçınmak istiyoruz çünkü paranın çok büyük bir kısmı kesiliyor ve zaten kur farkı da var. Ancak şu anda sistemi kullanamıyorum. Kullanmaya çalıştığımda Türk lirasıyla işlem yapılamamaktadır diye bir uyarı veriyor.”

“Wise adlı para transferi sisteminde Bulgaristan ve Romanya’nın bile parası kullanılıyor ama artık Türk lirasıyla işlem yapılamıyor” diye konuşan Eda, Türk lirasının sürekli değer kaybetmesinden dolayı endişe duyduğunu söyledi.

“DAHA ÖĞRENCİYKEN GEÇİM KAYGISI YAŞIYORUZ, ERASMUS DENEYİMİMİZİ ZEHİR EDİYORLAR”

Özellikle son zamanlarda yaşadığı maddi zorlukların psikolojisini çok kötü etkilediğini belirten Eda*, kirayı öderken veya bir şey alırken sürekli hesap yaptığını ve bu durumun kendisinde çok büyük bir stres yarattığını ifade etti:

“Sürekli bu ayı çıkarabilecek miyim diye düşünmekten Erasmus’tan zevk alamıyorum. Tüm bunlar Erasmus deneyimimi zehir ediyor çünkü biz burada daha öğrenciyken geçim kaygısıyla yüzleşiyoruz hem de sadece eğitim için geldiğimiz bir yerde.”

“30’DAN FAZLA ÜLKEYE GİTTİM AMA HİÇBİRİNDE MADDİ ZORLUK YAŞAMADIM, ŞİMDİ GÜNÜ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUM”

Avrupa Birliği programlarına katılarak 30’dan fazla ülkeye gittiğini söyleyen üniversite öğrencisi, daha önce hiç maddi zorluklar yaşamadığını söyledi. Eda*, önceden katıldığı AB değişim programları ve projelerinin hiçbirinde para konusunu bu kadar düşünmediğini ifade etti:

“Önceki dönemlerde de gittiğim ülkelerden hibe alıyordum ama hiç zorluk yaşamamıştım. Ancak şimdi sürekli günü kurtarmayı düşünüyorum. Ailemden ekstra para almak zorunda kalıyorum.”

Madrid, İspanya

*İsmini vermek istemediği için ismi değiştirilmiştir.

Kaynak: Gerçek Gündem