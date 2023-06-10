Video çekmişti: THY'den Ömer Koray Özbay'ın intiharına ilişkin açıklama!

THY Basın Müşavirliğince, çalışmak için gittiği Japonya’da intihar ederek hayatına son veren eski çalışanı Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

THY tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İnternet ve sosyal medya mecralarında ortaklığımız iştiraklerinden TGS’de (Turkish Ground Service) görev yapmış ve 2019 yılı Mart ayında kendi isteğiyle görevinden ayrılmış Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımlar, şirketimizin ilgili birimlerince incelenmekte olup, konu titizlikle takip edilmektedir" bilgisine yer verildi.

PAYLAŞTIĞI VİDEONUN ARDINDAN İNTİHAR ETMİŞTİ

Uzun yıllar çalıştığı Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services'te baskı görüp haksızlığa uğradığını söyleyen Ömer Koray Özbay sosyal medyaya bir video yükleyip intihar etmişti.

Paylaştığı videoda yaşadığı durumu anlatan Özbay, çalıştığı kişiler hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. TGS İstanbul istasyonunda uzun yıllar çalıştıktan sonra yine THY’ye hizmet veren şirket için çalışmak üzere kendisine yapılan öneri doğrultusunda Japonya’nın başkenti Tokyo’ya gittiğini belirten Özbay, yaşadığı haksızlıklara dayanamadığını aktararak THY’de Tokyo İstasyon Müdürü olarak görev yapan Serkan Gündüz adlı kişinin sistematik baskısına maruz kaldığı iddiasında bulunmuştu.

CHP ÖNERGE VERMİŞTİ

Öte yandan CHP, THY yer hizmetleri çalışanı Ömer Koray Özbay’ın intiharının nedenlerinin araştırılması için Meclis Araştırma Önergesi verdi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'in hazırladığı önergede, "THY ve iştiraklerinde yaşanan mobbing iddialarının ve personelin yaşadığı diğer sorunların araştırılması, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" istendi.

Kaynak: Gerçek Gündem