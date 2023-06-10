Kılıçdaroğlu'ndan Elmadağ'daki patlama üzerine başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ'daki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlama üzerine açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan Elmadağ'daki patlama üzerine başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ'daki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit olan işçilerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadesini kullandı.

Ankara'daki MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama: 5 işçi öldü!Ankara'daki MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama: 5 işçi öldü!Güncel

Kaynak: AA

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