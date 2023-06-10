Goldman Sachs'tan Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimine ilişkin çarpıcı yorum: "Politika faizi yüzde 40'a yükseltilmeli"

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Cuma günü ekonomi yönetiminin başına Mehmet Şimşek’in ve Merkez Bankası’nın başına Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesiyle ilgili bir değerlendirme yayımladı.

Kuruma göre bu iki yeni ismin atanması, yeni yönetimde para politikası ve mali politikalarda değişikliğe gidilmesi gerektiği anlayışının yer aldığını gösteriyor.

"KURA BÜYÜK VE ARALIKLI AYARLAMA YAPILMALI"

Goldman Sachs, ekonominin istikrar kazanması için “kura büyük ve aralıklı bir ayarlama yapılması” gerektiğini belirtti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, henüz nasıl bir para politikası izleneceği bir netlik kazanmasa da “tamamen ortodoks olan bir karar mercinin kurun ayarlanmasını ve faizlerin de olması gereken yere çıkmasını” sağlayacağı belirtildi.

Goldman Sachs ekonomisti Clemens Grafe, ortodoks bir politika yapıcının politika faizini yüzde 40’a çıkararak piyasa faizleri seviyesine yükseltmesi gerektiğini aktardı.